Petrecerea „Lasă-mă, papa, la party IV!”, organizată şi promovată pe reţelele de socializare de The Date s-a lăsat cu dosar penal şi amendă, după ce sutele de participanţi au uitat de regulile anti-COVID. Procurorii clujeni anunţă că în cauză s-a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, iar poliţiştii l-au amendat pe organizator cu 1.000 de lei, scrie sursa citată.

Polițiștii clujeni anunţă că, în jurul orei 01.00, au fost sesizati cu privire la faptul că în incinta stadionului “Cluj Arena”, se află în desfășurare un eveniment privat, cu participarea unui public numeros. Organizatorul evenimentului a fost sancționat contravențional, conform Legii 61/1991.

Totodată, s-au întocmit actele premergătoare constatării flagrante a infracțiunii prevăzute de articolul 352 din Codul penal, respectiv zădărnicirea combaterii bolilor, precizează Poliţia.

Dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor

„Organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu la data de 04.10.2020 cu privire la săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constând în aceea că în noaptea de 03/04.10.2020, o societate comercială a organizat o petrecere privată în incinta Cluj Arena din mun. Cluj–Napoca, la care au participat aproximativ 320 de persoane, care nu au purtat mască de protecţie şi nu au păstrat distanţarea fizică recomandată”, transmit procurorii clujeni, conform Cluj 24.

Recomandări Nu mai joacă în 2020. Prima reacție a Simonei Halep după eliminarea de la Roland Garros

Reprezentanţii The Date au refuzat să comenteze pe marginea evenimentului. Vlad Mihălăchioiu se află în spatele The Date, un brand sub care organzizează petreceri cu tematică în diferite locaţii, pentru antreprenori, scria ZF.

„The Date este un brand de petreceri pop-up ce împlineşte anul acesta trei ani de experienţă. Organizăm în fiecare lună o petrecere tematică în altă locaţie. Publicul nostru este peste 35 de ani, iar muzica pe care o difuzăm este compusă din hiturile anilor 80, 90, 2000 şi actuale hituri remixate de dj-ii rezidenţi. Planurile pentru 2019 includ 13 petreceri în Bucureşti si câte una în Cluj, Timişoara şi Iaşi”, spune antreprenorul la începutul lui 2019.

România a trecut de pragul de 5.000 de decese provocate de COVID-19

România înregistrează o creştere alarmantă a cazurilor de COVID-19. În ultimele patru zile au fost raportate peste 2.000 de cazuri noi pe zi, iar astăzi a fost depăşit pragul de 5.000 de decese provocate de noul coronavirus.

Virgil Musta avertizează că şeful secției de Boli Infecțioase a Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, atrage atenţia că nu mai există locuri la Terapie Intensivă.

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, OUT de la Roland Garros! CTP: „Știa că va fi executată dacă face asta. De-aici destrămarea jocului ei”

PARTENERI - PLAYTECH Violențe extreme între interlopi. Și-a băgat fratele în comă, după ce l-a lovit cu bestialitate

HOROSCOP Horoscop 4 octombrie 2020. Leii se ușurează de povara pe care au suportat-o destul de mult timp la serviciu

Scoala9.ro EDUCAȚIA ÎN LUME. 50% dintre elevii lumii n-au calculatoare sau internet în casă. Marea Britanie recheamă adulții la universitate să acopere golurile de pe piața muncii

Telekomsport Din nou împreună. Atingeri şi sărutări senzuale în faţa camerelor. Cuplul momentului din showbiz