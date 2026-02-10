Poliția olandeză a fost nevoită să intervină în forță, folosind bastoane și unități canine, pentru a dispersa un grup de aproximativ 100 de tineri care provocau tulburări majore.

Incidentul a avut loc la o locuință de pe strada Jerome Kernplantsoen, unde ceea ce trebuia să fie o reuniune restrânsă s-a transformat într-un haos generalizat.

Martorii oculari au descris scene dezolante, mulți dintre participanți fiind vizibil sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise.

Intervenție în forță pentru restabilirea ordinii

Alertate de vecinii deranjați de mulțimea care ocupase atât interiorul casei, cât și spațiul exterior, forțele de ordine au acționat în forță.

„Operațiunea a avut ca scop principal oprirea acestei tulburări”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției.

Deși oficial nu au fost confirmate arestări, relatările de la fața locului sunt contradictorii.

Un rezident a declarat pentru presa locală că a asistat la cel puțin o reținere, iar imaginile care circulă pe rețelele de socializare arată ofițeri intrând în imobil pentru a pune capăt petrecerii.

Fantoma „Project X” revine

Amploarea evenimentului și rapiditatea cu care situația a escaladat le-au amintit localnicilor de incidente similare din trecut.

Un martor a comparat atmosfera cu cea din documentarul „Antologia haosului”, o producție care analizează modul în care rețelele de socializare pot transforma o banală petrecere într-o revoltă publică.

„Era ca un film”, a spus acesta, referindu-se la celebrul caz „Project X Haren” din 2012, când o invitație la o zi de naștere postată public pe Facebook a atras mii de tineri într-un oraș olandez, provocând revolte violente.

Incidentul de sâmbătă subliniază încă o dată provocările cu care se confruntă autoritățile în era digitală, unde mobilizarea tinerilor poate deveni rapid incontrolabilă.

