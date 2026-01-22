Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Tragedie la o nuntă din Bavaria, unde un bărbat de 47 de ani, identificat ca Petrișor R., a fost împușcat mortal în fața a 600 de invitați.

În timp ce invitații sărbătoreau, 6 focuri de armă au fost trase, transformând festivitatea într-o scenă de groază.

Conflict familial dus la extrem

Victima, Petrișor R., era fostul socru al presupusului atacator, Isac C., care se afla și el printre invitați. Potrivit procurorului Roland Fleury, „inculpatul a profitat de starea de surprindere și lipsă de apărare a victimei și a tras 6 focuri de armă concentrate în zona toracelui, toate lovind ținta”.

Petrișor R. a fost transportat la spital, dar a decedat la scurt timp. Isac C. a fost arestat în aprilie 2025 și se află în arest preventiv.

Procesul său a început recent la Tribunalul Regional Nürnberg, unde este acuzat de omor calificat. Inculpatul a ales să nu facă nicio declarație în fața instanței. Unul dintre avocații săi, Maximilian Pauls, a confirmat că atacatorul nu va răspunde acuzațiilor.

Lupta pentru custodia copiilor și bani, după staborul din Franța

Procuratura consideră că atacul ar fi fost rezultatul unei drame familiale care a escaladat. După despărțirea de fosta sa parteneră, aceasta s-a întors în România împreună cu familia ei.

În urma unor dispute juridice legate de custodia celor 2 copii ai cuplului și de obligațiile financiare, copiii au rămas inițial cu Isac C. în Franța, dar ulterior s-au întors la mama lor.

În cadrul unui „tribunal familial” (stabor) din Franța, s-a stabilit ca familia victimei să plătească o compensație de 40.000 de euro lui Isac C., însă aceasta a refuzat să plătească suma solicitată.

Comandoul ginerelui Isac

Tensiunile dintre cele două familii au crescut rapid. Potrivit rechizitoriului, familia lui Isac C. ar fi amenințat cu moartea familia victimei prin telefon și mesaje pe rețelele sociale. În câteva luni, conflictul s-a transformat într-o tragedie sângeroasă.

Procesul împotriva lui Isac C. și al „comandoului său” – tată și doi frați sunt acuzați de complicitate la omor – continuă la Tribunalul Regional Nürnberg.

Instanța a programat 15 zile suplimentare de judecată, iar verdictul este așteptat la sfârșitul lunii martie.

