Restricții de circulație

În perioada menționată, circulația autovehiculelor va fi restricționată zilnic între orele 10.00 și 23.00 pe următoarele artere:

Strada Piața Amzei (Calea Victoriei – breteaua estică)

Strada Christian Tell (Biserica Amzei – Piața Amzei)

Strada Biserica Amzei (Calea Victoriei – Christian Tell)

Primăria Sectorului 1 a anunțat că traficul rutier va rămâne permis pe ambele sensuri între strada Mendeleev și breteaua Piața Amzei. Poliția Locală a Sectorului 1 va asigura ordinea publică și va controla accesul în zona restricționată.

Vor avea acces în zonă persoanele cu dizabilități, riveranii și mașinile de aprovizionare, pe strada Christian Tell și pe breteaua estică a străzii Piața Amzei. Aprovizionarea magazinelor din zonă se va putea face zilnic între orele 06.00 și 10.00.

Evenimente și artiști stradali

Primăria Municipiului București a redeschis procesul de acordare a autorizațiilor pentru artiști stradali. Reprezentațiile vor avea loc doar în Piața Amzei, nu și pe Calea Victoriei, în intervalul orar 17.00 – 21.00.

Spațiile recomandate pentru spectacole sunt:

Intersecția Str. Christian Tell cu Str. Biserica Amzei

Esplanada Piața Amezei (strada Piața Amzei 13)

Se caută artiști din diverse domenii, inclusiv:

Muzică (instrumentală, vocală)

Dans (diverse stiluri adaptabile la spațiul stradal)

Teatru (forme scurte, improvizație, teatru de păpuși)

Performance art

Artă interpretativă

Lectură publică

Magie (numere scurte, interactive)

Caricatură și portrete

Spectacole cu baloane

Jonglerii (fără elemente pirotehnice, contondente sau periculoase)

