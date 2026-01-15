Peste 95% dintre joburile postate au cerut prezență fizică la birou

2025 a fost caracterizat ca un an al prudenței pe piața muncii și, deși numărul total de joburi noi apărute în piață a cunoscut un recul de aproximativ 10% față de 2024, anul s-a încheiat cu un total de peste 260.000 de locuri de muncă postate în perioada ianuarie – decembrie, potrivit datelor din raportul anual Review & Trends, ajuns la cea de-a 10-a ediție. „2025 a fost unul dintre cei mai tumultuoși ani din istoria recentă a pieței muncii. Ritmul de angajare a fost încetinit față de anul anterior din cauza contextului macro – economic instabil și a tuturor schimbărilor și incertitudinilor cu care ne-am confruntat pe plan local. În pofida unei impredictibilități ridicate, numărul de joburi noi nu a cunoscut variații foarte mari de la lună la lună, exceptând finalul de an, când angajatorii au încetinit vizibil recrutările, în așteptarea unui 2026 mai stabil”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Retailul a fost și în 2025 domeniul cu cele mai multe joburi scoase în piață – aproape 60.000. Call – center / BPO s-a clasat pe locul al doilea, în urcare cu două poziții față de anul anterior, și 37.000 de locuri de muncă postate de angajatori. Al treilea cel mai dinamic domeniu a fost cel al serviciilor (35.000 de joburi noi). Următoarele industrii, în funcție de numărul de job-uri disponibile, au fost industria alimentară, transport / logistică, producție, turism / HoReCa, construcții, banking și telecom. Dintre acestea, creșteri față de 2024 au fost înregistrate de transport / logistică, producție și banking.

Cea mai mare parte a job-urilor noi a vizat candidații din segmentul entry level (0 -2 ani de experiență), mid – level (2 – 5 ani de experiență) și pe cei fără experiență. Seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii au fost mai puțin căutați anul trecut, unul dintre motive fiind acela că au fost și candidații cu cea mai scăzută intenție de a-și schimba locul de muncă, ceea ce a creat o rată de fluctuație scăzută în categorie și, prin urmare, o nevoie redusă de a-i înlocui. „În cazul lor, putem vorbi chiar despre un fenomen de job hugging care apare atunci când oamenii „îmbrățișează” job-urile pe care le au, dar nu dintr-o loialitate reală, ci din frica de a nu-și pierde locurile de muncă într-o piață în care este din ce în ce mai greu să te angajezi”, explică Bogdan Badea.

Un element interesant legat de tiparul de recrutare se referă la faptul că peste 95% dintre joburile postate pe eJobs în 2025 au cerut prezență fizică la birou. În timp ce oferta pentru pozițiile remote a fost la cel mai scăzut nivel al ultimilor ani, concurența pentru acestea a fost intensă – cele 10.000 de locuri de muncă remote disponibile pe eJobs.ro în 2025 (4% din total) au primit 1,4 milioane de aplicări (13% din totalul de aplicări)

Orașele în care s-au făcut cele mai multe angajări au fost București, Cluj – Napoca, Iași, Brașov, Ilfov, Timișoara și Ploiești. Interesul candidaților pentru aceste joburi a fost pe plus față de anul 2024, iar evoluția aplicărilor a fost influențată și de faptul că a crescut și numărul de candidați noi care au accesat platforma – 305.000 de conturi noi de candidați au fost create în 2025. „Dacă în prima parte a anului 2025 dinamica aplicărilor a fost cât de cât liniară, toamna a adus schimbări în acest sens. Începând cu luna septembrie, ritmul s-a accelerat și a atins cel mai mare volum de aplicări al anului, septembrie, octombrie și noiembrie fiind cele mai active luni ale anului, din acest punct de vedere”, menționează Bogdan Badea. În total, au fost înregistrate 11 milioane de aplicări, în creștere cu aproape 10% față de 2024.

Domeniile cu cele mai multe aplicări a fost retail, prestări servicii, call center / BPO, banking, IT / telecom, turism / HoReCa, industria alimenatră și transport / logistică. În comparație cu anul precedent, s-a remarcat o creștere a interesului candidaților pentru domenii precum prestări servicii, banking, industria alimentră și producție, dar și o scădere în cazul sectorului de call – center / BPO, IT / telecom, transport / logistică sau construcții.

Întrucât 2025 este și anul în care se va implementa directiva europeană referitoare la transparența salarială, angajatorii au început să pregătească, deși într-un ritm timid, terenul pentru acest pas care este preconizat să aibă loc la jumătatea anului. Astfel, 102.000 de joburi au avut salariul afișat în 2025, adică aproximativ 40% din numărul total de poziții postate.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 15.000 de joburi. Alte 3.500 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

