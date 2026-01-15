Peste 95% dintre joburile postate au cerut prezență fizică la birou

2025 a fost caracterizat ca un an al prudenței pe piața muncii și, deși numărul total de joburi noi apărute în piață a cunoscut un recul de aproximativ 10% față de 2024, anul s-a încheiat cu un total de peste 260.000 de locuri de muncă postate în perioada ianuarie – decembrie, potrivit datelor din raportul anual Review & Trends, ajuns la cea de-a 10-a ediție. „2025 a fost unul dintre cei mai tumultuoși ani din istoria recentă a pieței muncii. Ritmul de angajare a fost încetinit față de anul anterior din cauza contextului macro – economic instabil și a tuturor schimbărilor și incertitudinilor cu care ne-am confruntat pe plan local. În pofida unei impredictibilități ridicate, numărul de joburi noi nu a cunoscut variații foarte mari de la lună la lună, exceptând finalul de an, când angajatorii au încetinit vizibil recrutările, în așteptarea unui 2026 mai stabil”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Retailul a fost și în 2025 domeniul cu cele mai multe joburi scoase în piață – aproape 60.000. Call – center / BPO s-a clasat pe locul al doilea, în urcare cu două poziții față de anul anterior, și 37.000 de locuri de muncă postate de angajatori. Al treilea cel mai dinamic domeniu a fost cel al serviciilor (35.000 de joburi noi). Următoarele industrii, în funcție de numărul de job-uri disponibile, au fost industria alimentară, transport / logistică, producție, turism / HoReCa, construcții, banking și telecom. Dintre acestea, creșteri față de 2024 au fost înregistrate de transport / logistică, producție și banking. 

Cea mai mare parte a job-urilor noi a vizat candidații din segmentul entry level (0 -2 ani de experiență), mid – level (2 – 5 ani de experiență) și pe cei fără experiență. Seniorii cu mai mult de 5 ani de experiență și managerii au fost mai puțin căutați anul trecut, unul dintre motive fiind acela că au fost și candidații cu cea mai scăzută intenție de a-și schimba locul de muncă, ceea ce a creat o rată de fluctuație scăzută în categorie și, prin urmare, o nevoie redusă de a-i înlocui. „În cazul lor, putem vorbi chiar despre un fenomen de job hugging care apare atunci când oamenii „îmbrățișează” job-urile pe care le au, dar nu dintr-o loialitate reală, ci din frica de a nu-și pierde locurile de muncă într-o piață în care este din ce în ce mai greu să te angajezi”, explică Bogdan Badea.

Un element interesant legat de tiparul de recrutare se referă la faptul că peste 95% dintre joburile postate pe eJobs în 2025 au cerut prezență fizică la birou. În timp ce oferta pentru pozițiile remote a fost la cel mai scăzut nivel al ultimilor ani, concurența pentru acestea a fost intensă – cele 10.000 de locuri de muncă remote disponibile pe eJobs.ro în 2025 (4% din total) au primit 1,4 milioane de aplicări (13% din totalul de aplicări)

Orașele în care s-au făcut cele mai multe angajări au fost București, Cluj – Napoca, Iași, Brașov, Ilfov, Timișoara și Ploiești. Interesul candidaților pentru aceste joburi a fost pe plus față de anul 2024, iar evoluția aplicărilor a fost influențată și de faptul că a crescut și numărul de candidați noi care au accesat platforma – 305.000 de conturi noi de candidați au fost create în 2025. „Dacă în prima parte a anului 2025 dinamica aplicărilor a fost cât de cât liniară, toamna a adus schimbări în acest sens. Începând cu luna septembrie, ritmul s-a accelerat și a atins cel mai mare volum de aplicări al anului, septembrie, octombrie și noiembrie fiind cele mai active luni ale anului, din acest punct de vedere”, menționează Bogdan Badea. În total, au fost înregistrate 11 milioane de aplicări, în creștere cu aproape 10% față de 2024.

Domeniile cu cele mai multe aplicări a fost retail, prestări servicii, call center / BPO, banking, IT / telecom, turism / HoReCa, industria alimenatră și transport / logistică. În comparație cu anul precedent, s-a remarcat o creștere a interesului candidaților pentru domenii precum prestări servicii, banking, industria alimentră și producție, dar și o scădere în cazul sectorului de call – center / BPO, IT / telecom, transport / logistică sau construcții.

Întrucât 2025 este și anul în care se va implementa directiva europeană referitoare la transparența salarială, angajatorii au început să pregătească, deși într-un ritm timid, terenul pentru acest pas care este preconizat să aibă loc la jumătatea anului. Astfel, 102.000 de joburi au avut salariul afișat în 2025, adică aproximativ 40% din numărul total de poziții postate.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 15.000 de joburi. Alte 3.500 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

***

Despre eJobs

eJobs este cea mai de încredere platformă de locuri de muncă din România, prin care ai acces gratuit la zeci de mii de joburi verificate manual. Pe eJobs, toate companiile sunt verificate, ai anunțuri cu salarii afișate, joburi din toate domeniile și industriile, locuri de muncă remote și în străinătate. În plus, găsești o mulțime de articole și sfaturi de carieră, dar și un calculator salarial prin care poți vedea dacă ești plătit corect. Pentru recrutori și angajatori, eJobs oferă acces la o bază de peste 5 milioane de CV-uri, precum și o mulțime de soluții de recrutare eficiente. Pe lângă anunțuri de angajare și căutarea în baza de data, prin eJobs poți avea acces în plus la campanii de recrutare digitalizată sau chiar la soluții super personalizate prin agenția de recrutare Skilld. Mai mult, tot datorită eJobs, experții în resurse umane au acces la We Are HR, platforma de conținut dedicată specialiștilor în HR și managerilor. 

Sursa foto: unsplah.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer român de TIR a condus 30 de zile fără să facă pauzele legale de 42 de ori și a fost prins că încălcase timpii de odihnă, în Austria
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Unica.ro
„Boss-ul de la Pro...” Dan Negru, reacție virală după ce a aflat de plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV. A spus lucruri pe care nimeni nu a îndrăznit să le facă publice până acum! Ce a dezvăluit
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit ce impozit uriaș plătește la stat în fiecare lună: „Nu mai spun de taxe”
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
GSP.RO
Mario Iorgulescu ar fi dispărut: „Nu mai poate lua nimeni legătura cu el”! Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia. Primele declarații ale mamei
Parteneri
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mama lui Mario Iorgulescu rupe tăcerea după ce fiul ei a dispărut! Gino Iorgulescu își caută fiul, iar biata femeie a cedat. Situația e mult mai gravă decât se știa
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Cum arată casa în care locuiește Virgil Ianțu. Vilă pe două etaje, interior minimalist și detalii care nu se văd la TV
Tvmania.ro
Cum arată casa în care locuiește Virgil Ianțu. Vilă pe două etaje, interior minimalist și detalii care nu se văd la TV

Alte știri

Românul suspectat că și-a ucis mama, cardioloagă în Franța, prins de mascați la Cluj, în timp ce se plimba prin mall
Știri România 12:23
Românul suspectat că și-a ucis mama, cardioloagă în Franța, prins de mascați la Cluj, în timp ce se plimba prin mall
Nivel maxim de alertă pentru Iran, emis de MAE: „Părăsiți imediat țara!”
Știri România 12:21
Nivel maxim de alertă pentru Iran, emis de MAE: „Părăsiți imediat țara!”
Parteneri
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Adevarul.ro
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
Fanatik.ro
Câți bani a donat, de fapt, Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos. Suma este una fabuloasă
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
Elle.ro
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Flavia Mihășan. Asistenta TV a povestit totul: „Așa dureri nu am știut că există...”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Marina Almășan, reacție după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni la TV: „Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi”
Stiri Mondene 12:29
Marina Almășan, reacție după ce Cătălin Măruță și Dan Capatos au rămas fără emisiuni la TV: „Știindu-i însă ziariști talentați, inspirați, creativi”
Defectul lui Cătălin Măruță. O apropiată a familiei l-a dat de gol, după ce s-a aflat că pleacă de la Pro TV. „Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva”
Stiri Mondene 12:06
Defectul lui Cătălin Măruță. O apropiată a familiei l-a dat de gol, după ce s-a aflat că pleacă de la Pro TV. „Știu că va fi schimbarea care îți schimbă perspectiva”
Parteneri
Acum e la „Survivor”, dar unde am mai văzut-o? Marina Dina are un trecut TV mult mai intens decât pare — imaginile din perioada Buzdugan & Morar explică tot
TVMania.ro
Acum e la „Survivor”, dar unde am mai văzut-o? Marina Dina are un trecut TV mult mai intens decât pare — imaginile din perioada Buzdugan & Morar explică tot
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
ObservatorNews.ro
Metoda prin care o tânără a scăpat de plata chiriei și a facturilor. Trăiește viața la care mulți visează
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
GSP.ro
Adrian Mutu ridică tonul: „Bă, băiatule, tu vii cu Daniel Paraschiv?!”
Parteneri
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mediafax.ro
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Politică 14 ian.
Revoltă în partidul lui Dominic Fritz înaintea congresului: „Avem o propunere pentru reformă”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Fanatik.ro
FCSB revine în Ghencea! Este bomba anului în SuperLiga. Gigi Becali: „O să luăm titlul acolo!”
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei
Spotmedia.ro
Exercițiul fizic e la fel de eficient ca medicamentele, în cazul depresiei