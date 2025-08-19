Compania Allengra, cu sediul în Oradea, a fost selectată de Consiliul Mondial FIA Motorsport, în urma unei licitații, să furnizeze debitmetre (flow meter) esențiale pentru mașinile de Formula 1.

A devenit noul furnizor de debimetre pentru perioada 2026 – 2030

„Consiliul Mondial FIA Motorsport a selectat pe Allengra ca furnizor unic al contoarelor de debit combustibil FIA Formula 1 pentru perioada 2026-2030, precum și ca singura facilitate de calibrare pentru contoarele de debit combustibil în Formula 1 pentru sezoanele 2026-2030. Odată cu noile reglementări Formula 1 din 2026, acest lucru înseamnă că contoarele de debit trebuie să fie compatibile cu combustibili 100% sustenabili”, a transmis Allengra, într-un comunicat de presă.

Pentru Allengra nu este prima experiență în motorsport, aceasta urmând testelor de succes ale contoarelor de debit combustibil Allengra în Campionatul Mondial FIM Superbike în sezonul 2024.

Niels Junker, co-CEO Allengra, a povestit pentru podcastul AutoHaus Media, cum a ajuns să furnizeze piese pentru mașinile de Formula 1.

„Vine un mail de la FIA către noi în care zice: «Allengra ne-am uitat la conceptul vostru ne place, vrem să lucrăm împreună la el»”, a precizat Niels Junker.

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Iar Allengra furnizează debimetre întregii serii de Formula 1, fiind făcute integral în România.

„Totul este dezvoltat la noi în casă, în Oradea, în nordul României. Le producem aici, le calibrăm aici și pleacă către toate echipele de Formula 1”,  a mai precizat acesta, pentru sursa citată.

Allengra, cu sediul în Germania și România, dezvoltă și produce contoare ultrasonice de debit de aproape 20 de ani, având specializarea principală în miniaturizarea și producerea contoarelor ultrasonice de înaltă performanță, cu robustete ridicată, rezistență la vibrații și precizie mare pentru toate tipurile de medii, inclusiv gaze. Industriile acoperite sunt: încălzire, chimie, aparate de cafea, tehnologie curată, automotive și recent și motorsport cu FIA WEC și altele.

Ce este un debimetru

Un debimetru pentru o mașină de Formula 1 este un senzor care măsoară debitul de combustibil ce curge prin conducta care leagă rezervorul de motor. Acesta poate calcula consumul combustibilului instantaneu sau pe o perioadă mai lungă de timp. În Formula 1, există reglementări stricte privind consumul maxim de combustibil, iar FIA a ales un singur furnizor oficial pentru aceste debitmetre, compania Allengra, care produce debitmetre ultrasonice non-invazive.

România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Acestea folosesc ultrasunete pentru a măsura viteza de curgere a lichidului, fără a introduce componente fizice în fluxul de combustibil, fiind astfel foarte rezistente la vibrații, medii extreme și schimbări bruște de debit. Astfel, debimetrul în Formula 1 servește la monitorizarea și controlul precis al cantității de combustibil folosită de motor, fiind esențial pentru respectarea regulilor FIA privind consumul.

Debitmetrul de combustibil este un debitmetru cu o singură alimentare, aprobat de FIA ​​pentru Campionatele FIA ​​de Formula 1 2026 – 2030.

Scandalul „Fuel Flow-Gate”

FIA a impus un Fuel Flow Meter standardizat în F1, în contextul scandalului Ferrari din 2019, privind debitul de combustibil, cunoscut sub numele de „Fuel Flow-Gate”.

Scandalul „Fuel Flow-Gate” în Formula 1 a implicat suspiciuni serioase legate de modul în care Ferrari a gestionat limitele de flux de combustibil în sezonul 2019. În acea perioadă, Ferrari a avut un avantaj clar de putere față de rivalii săi, ceea ce a stârnit suspiciuni privind o posibilă încălcare a regulilor FIA referitoare la cantitatea maximă de combustibil livrată motorului pe oră (100 kg/oră). Se suspecta că Ferrari a folosit un truc pentru a păcăli senzorul oficial de măsurare a fluxului de combustibil. Tehnica presupunea trimiterea combustibilului în pulsații astfel încât, în momentele când senzorul măsura, fluxul să fie legal, iar între măsurători să fie introdus un plus de combustibil, crescând astfel performanța motorului.

Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Recomandări
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”

Cu toate acestea, FIA nu a putut dovedi în mod concret că Ferrari a încălcat regulile ca atare, ci mai degrabă a fentat regulamentul. Drept urmare, în februarie 2020, FIA a anunțat că a ajuns la un acord confidențial cu Ferrari, fără a face publice detaliile, ceea ce a atras critici dure din partea altor echipe.

Cât costă o mașină de formula 1

În prezent, în Formula 1 concurează 10 echipe, fiecare cu câte două mașini. La fiecare cursă iau startul 20 de mașini, fiecare echipă având voie să înscrie două monoposturi în competiție.

O mașină de Formula 1 costă, în medie, între 15 și 20 de milioane de dolari sau euro, în funcție de echipă și configurație, iar costul cel mai mare îl reprezintă motorul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Câți bani a plătit Mădălin Ionescu în Grecia pentru o masă de patru persoane: „Nu exagerez. Țară care a devenit un miracol economic”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Unica.ro
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Libertateapentrufemei.ro
Laura Cosoi și soțul ei, veste neașteptată despre ei. După o viață împreună și 4 fetițe frumoase și cuminți ca niște îngerași, acum se dau bătuți. Păcat
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Ilie Bolojan e acuzat de trei federaţii sindicale din învăţământ că dezinformează intenționat
Știri România 12:06
Ilie Bolojan e acuzat de trei federaţii sindicale din învăţământ că dezinformează intenționat
Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Știri România 11:21
Cate găini ai voie să crești dacă stai la curte în România
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Stiri Mondene 12:15
Cum arată Cristina Cioran în costum de baie. Vedeta a devenit mamă a doua oară în urmă cu 6 luni
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
Stiri Mondene 12:02
Cum se fac pârjoalele moldovenești după rețeta lui chef Horia Manea. Este nevoie de doar câteva ingrediente
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Mediafax.ro
Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Bogdan Cojocaru: „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”
Politică 12:17
Bogdan Cojocaru: „PSD nu poate guverna alături de un partid pro-rus precum AUR”
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Politică 18 aug.
Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD face alianță cu AUR
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează