Compania Allengra, cu sediul în Oradea, a fost selectată de Consiliul Mondial FIA Motorsport, în urma unei licitații, să furnizeze debitmetre (flow meter) esențiale pentru mașinile de Formula 1.

A devenit noul furnizor de debimetre pentru perioada 2026 – 2030

„Consiliul Mondial FIA Motorsport a selectat pe Allengra ca furnizor unic al contoarelor de debit combustibil FIA Formula 1 pentru perioada 2026-2030, precum și ca singura facilitate de calibrare pentru contoarele de debit combustibil în Formula 1 pentru sezoanele 2026-2030. Odată cu noile reglementări Formula 1 din 2026, acest lucru înseamnă că contoarele de debit trebuie să fie compatibile cu combustibili 100% sustenabili”, a transmis Allengra, într-un comunicat de presă.

Pentru Allengra nu este prima experiență în motorsport, aceasta urmând testelor de succes ale contoarelor de debit combustibil Allengra în Campionatul Mondial FIM Superbike în sezonul 2024.

Niels Junker, co-CEO Allengra, a povestit pentru podcastul AutoHaus Media, cum a ajuns să furnizeze piese pentru mașinile de Formula 1.

„Vine un mail de la FIA către noi în care zice: «Allengra ne-am uitat la conceptul vostru ne place, vrem să lucrăm împreună la el»”, a precizat Niels Junker.

Iar Allengra furnizează debimetre întregii serii de Formula 1, fiind făcute integral în România.

„Totul este dezvoltat la noi în casă, în Oradea, în nordul României. Le producem aici, le calibrăm aici și pleacă către toate echipele de Formula 1”, a mai precizat acesta, pentru sursa citată.

Allengra, cu sediul în Germania și România, dezvoltă și produce contoare ultrasonice de debit de aproape 20 de ani, având specializarea principală în miniaturizarea și producerea contoarelor ultrasonice de înaltă performanță, cu robustete ridicată, rezistență la vibrații și precizie mare pentru toate tipurile de medii, inclusiv gaze. Industriile acoperite sunt: încălzire, chimie, aparate de cafea, tehnologie curată, automotive și recent și motorsport cu FIA WEC și altele.

Ce este un debimetru

Un debimetru pentru o mașină de Formula 1 este un senzor care măsoară debitul de combustibil ce curge prin conducta care leagă rezervorul de motor. Acesta poate calcula consumul combustibilului instantaneu sau pe o perioadă mai lungă de timp. În Formula 1, există reglementări stricte privind consumul maxim de combustibil, iar FIA a ales un singur furnizor oficial pentru aceste debitmetre, compania Allengra, care produce debitmetre ultrasonice non-invazive.

Acestea folosesc ultrasunete pentru a măsura viteza de curgere a lichidului, fără a introduce componente fizice în fluxul de combustibil, fiind astfel foarte rezistente la vibrații, medii extreme și schimbări bruște de debit. Astfel, debimetrul în Formula 1 servește la monitorizarea și controlul precis al cantității de combustibil folosită de motor, fiind esențial pentru respectarea regulilor FIA privind consumul.

Debitmetrul de combustibil este un debitmetru cu o singură alimentare, aprobat de FIA ​​pentru Campionatele FIA ​​de Formula 1 2026 – 2030.

Scandalul „Fuel Flow-Gate”

FIA a impus un Fuel Flow Meter standardizat în F1, în contextul scandalului Ferrari din 2019, privind debitul de combustibil, cunoscut sub numele de „Fuel Flow-Gate”.

Scandalul „Fuel Flow-Gate” în Formula 1 a implicat suspiciuni serioase legate de modul în care Ferrari a gestionat limitele de flux de combustibil în sezonul 2019. În acea perioadă, Ferrari a avut un avantaj clar de putere față de rivalii săi, ceea ce a stârnit suspiciuni privind o posibilă încălcare a regulilor FIA referitoare la cantitatea maximă de combustibil livrată motorului pe oră (100 kg/oră). Se suspecta că Ferrari a folosit un truc pentru a păcăli senzorul oficial de măsurare a fluxului de combustibil. Tehnica presupunea trimiterea combustibilului în pulsații astfel încât, în momentele când senzorul măsura, fluxul să fie legal, iar între măsurători să fie introdus un plus de combustibil, crescând astfel performanța motorului.

Cu toate acestea, FIA nu a putut dovedi în mod concret că Ferrari a încălcat regulile ca atare, ci mai degrabă a fentat regulamentul. Drept urmare, în februarie 2020, FIA a anunțat că a ajuns la un acord confidențial cu Ferrari, fără a face publice detaliile, ceea ce a atras critici dure din partea altor echipe.

Cât costă o mașină de formula 1

În prezent, în Formula 1 concurează 10 echipe, fiecare cu câte două mașini. La fiecare cursă iau startul 20 de mașini, fiecare echipă având voie să înscrie două monoposturi în competiție.

O mașină de Formula 1 costă, în medie, între 15 și 20 de milioane de dolari sau euro, în funcție de echipă și configurație, iar costul cel mai mare îl reprezintă motorul.

