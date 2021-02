Aeronava Boeing 777 se îndrepta de la Denver la Honolulu cu 231 de pasageri și 10 membri ai echipajului, când în motorul drept au izbucnit flăcări, la scurt timp de la decolare. Avionul a pierdut rapid altitudine și bucăți din aeronavă au căzut peste casele oamenilor.

„Am înregistrat defecțiuni ale motorului, trebuie să ne întoarcem. S.O.S, S.O.S. United 328. S.O.S, S.O.S…”, se aude pilotul într-o înregistrare obținută de Denver Post.

Turnul de control din Denver îi solicită să repete, iar pilotul zborului 328 îi solicită ajutorul de urgenţă. „S.O.S, tocmai a cedat un motor al aeronavei, avem nevoie să ne întoarcem imediat”, transmite pilotul.

La bordul aeronavei, pasagerii filmau motorul în flăcări. Unii dintre ei au povestit, pentru CNN, momentele prin care au trecut după ce au auzit o bubuitură.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight ?? everyones okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

„S-a auzit o bubuitură puternică, una pe care nu vrei să o auzi când ești într-un avion. M-am uitat pe geam și am văzut că motorul de pe partea mea lipsește. Ne bucuram că nu eram deasupra oceanului”, a povestit un pasager, Travis Loock.

O altă pasageră a spus că, după ce a văzut ce s-a întâmplat, a început să se roage.

„Fiica mea stătea la geam și i-am spus să nu se mai uite și să începem să ne rugăm. Și asta am făcut. Ne-am ținut de mână și am început să ne rugăm”, a declarat Branda Dohn.

În cele din urmă avionul a aterizat în siguranță, iar pasagerii au cuvinte de laudă pentru membrii echipajului, deoarece au știut să mențină situația sub control, fără să se instaureze panica la bord.

În urma exploziei, mai multe bucăți din aeronavă au căzut peste casele locuitorilor din statul Colorado.

Tyler Thal, care locuiește în zonă, a declarat pentru Associated Press că se plimba cu familia când a văzut un avion comercial mare, care zbura neobișnuit de jos și și-a scos telefonul pentru a-l filma.

„În timp ce mă uitam la el, am văzut o explozie și apoi norul de fum și câteva resturi căzând din el”, a spus Tyler Thal.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN