Hoții spărgeau uși doar rareori, pentru că de obicei tăiau direct tot peretele. Piper R., de 34 de ani, ar fi fost liderul unei bande extrem de bine organizate de hoți de metal.

Prada furată de hoții români, dusă în Olanda

Potrivit procuroarei Jessica Stohr, infractorii români ar fi pătruns în depozite „cu o violență extremă”, tăind pereții exteriori în două-trei locuri diferite.

Ulterior, au încărcat mii de kilograme de role de cupru în dube închiriate, pe care le-au transportat și le-au vândut unui comerciant de fier vechi din Venlo, Olanda.

Conform acuzației, Piper R. ar fi recrutat hoții și i-ar fi coordonat de la distanță. Românii condamnați anterior (la pedepse între 3 și 5,5 ani de închisoare) l-au descris drept „Big Boss”.

Piper, „Marele Șef” cu experiență al hoților români

Piper R., „Marele Șef”, nu a dorit să comenteze acuzațiile. Totuși, el este cunoscut ca un hoț de metale cu experiență.

La doar 21 de ani a fost închis în Luxemburg pentru furt în grup organizat. Infracțiuni similare i-au adus pedepse de închisoare și în Germania, Belgia și România.

Piper, muncitor necalificat în construcții, se află acum pentru a cincea oară în spatele gratiilor.

Anchetatori: 10 români au participat la furturile de cupru

Din prada de un milion de dolari, autoritățile spun că nu a mai rămas nimic.

În primul proces, mai mulți români au declarat că erau dependenți de jocuri de noroc și de cocaină și că au „pierdut totul”.

Ei veniseră în regiunea Ruhr pentru a munci, dar au fost recrutați pentru aceste furturi.

Anchetatorii cred că până la zece români au participat la furturile de cupru. Alte două persoane sunt cunoscute pe nume, iar poliția este încă pe urmele lor.

Șeful bandei, arestat după ce a fugit în România

Toți membrii bandei locuiau într-o casă închiriată în Gelsenkirchen. Vecinii au devenit suspicioși și au alertat poliția.

În timpul unei percheziții, presupusul lider al bandei a evitat arestarea folosind un pașaport fals. După ce a fugit în România, a fost identificat și extrădat în Germania.

De această dată, „expertul în metale” riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare. Verdictul va fi pronunțat pe 18 noiembrie.

