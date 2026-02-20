Cercetătorii ar fi identificat similarități între cancerele pisicilor și cele umane

Cercetătorii de la Wellcome Sanger Institute, Ontario Veterinary College din Canada și Universitatea din Berna au analizat mostre de tumori prelevate de la aproape 500 de pisici din cinci țări. Studiul, publicat în revista Science, a evidențiat că modificările genetice care declanșează cancerul la pisici sunt similare cu cele observate la oameni.

„Prin compararea genomicii cancerului între specii diferite, dobândim o înțelegere mai profundă a cauzelor cancerului. Una dintre principalele noastre descoperiri a fost că modificările genetice ale cancerului la pisici sunt similare cu unele observate la oameni și câini.

Acest lucru ar putea ajuta atât experții din domeniul veterinar, cât și pe cei care studiază cancerul la oameni”, a declarat Bailey Francis, coautor al studiului și cercetător la Wellcome Sanger Institute.

Ce diferențe au remarcat cercetătorii la pisicile domestice

Pisicile domestice, care trăiesc în aceleași medii ca și stăpânii lor, sunt expuse unor factori de risc similari pentru dezvoltarea cancerului.

Prin secvențierea ADN-ului din mostre de țesuturi prelevate deja în scopuri diagnostice de către medicii veterinari, cercetătorii au identificat asemănări genetice între cancerele la pisici și cele umane. Astfel, s-a constatat că anumite tipuri de cancer mamar la pisici prezintă asemănări genetice cu cancerul de sân uman.

Cum au fost analizate genele implicate în dezvoltarea cancerului mamar

Cercetătorii au analizat aproximativ 1.000 de gene asociate cancerului uman, atât în probe tumorale, cât și în țesuturi sănătoase.

Studiul a inclus 13 tipuri de cancer la pisici, iar rezultatele au evidențiat similitudini genetice cu cancerele umane și canine. Un exemplu notabil este carcinomul mamar, o formă comună și agresivă de cancer la pisici.

Experții au identificat șapte gene „drivere” care, atunci când suferă mutații, contribuie la dezvoltarea cancerului.

Cea mai comună genă implicată a fost FBXW7, găsită în 50% dintre tumorile mamare la pisici. Modificările genei FBXW7 sunt asociate cu un prognostic mai sever în cazul cancerului de sân la oameni, fenomen observat și la pisici.

Similaritățile pe care le-au remarcat cercetătorii la tumorile umane și cele ale pisicilor

Cercetătorii au identificat, de asemenea, gena PIK3CA în 47% dintre cazurile de carcinom mamar la pisici, o mutație frecvent întâlnită și în cancerul de sân uman. Similarități genetice au fost observate și în alte tipuri de tumori, precum cele de sânge, oase, plămâni, piele, tract gastrointestinal și sistem nervos central.

„Deși pisicile domestice sunt animale comune de companie, se știa foarte puțin despre genetica cancerului la aceste animale, până acum. Aceste descoperiri ne pot ajuta să înțelegem mai bine de ce apare cancerul atât la pisici, cât și la oameni și cum factorii de mediu influențează riscul de cancer”, a mai declarat și profesorul Geoffrey Wood, coautor al studiului de la Ontario Veterinary College.