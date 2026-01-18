Felina a reușit să urce în copac, ajungând până în vârf, însă de teamă nu a mai coborât. Familia care o deține a povestit că dispăruse cu o seară în urmă, însă abia dimineață observase că se află în vârful copacului.

„Azi, pompierii au devenit eroii mei și, mai ales, ai fetiței mele după ce ne-au salvat pisicuța, care de aseară dispăruse și abia azi-dimineață am zărit-o în vârful copacului… nu știu cum a rezistat peste noapte… Și când am văzut că se apropie din nou seara și ea nu coboară, am sunat cu sufletul strâns la 112… pregătită pt orice, dar mai ales pentru un refuz. Nu neapărat politicos… Dar atât de multă empatie și energie pozitivă există în cei 3 DOMNI pompieri care au ajuns foarte repede și au și salvat-o de la încă o noapte în care, probabil, ar fi înghețat în copac… că mi-am adus aminte de copilărie și de filmele cu supereroi… Mulțumim!”, a scris mama fetiței pe rețeaua de socializare.

În vara anului trecut, pompierii din Broșteni au salvat două ghemotoace pufoase care încăpeau perfect în buzunarul uniformei. Cele două pisicuțe au scăpat în timpul viiturii devastatoare, având șansa la un viitor mai bun.



