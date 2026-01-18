Felina a reușit să urce în copac, ajungând până în vârf, însă de teamă nu a mai coborât. Familia care o deține a povestit că dispăruse cu o seară în urmă, însă abia dimineață observase că se află în vârful copacului.

„Azi, pompierii au devenit eroii mei și, mai ales, ai fetiței mele după ce ne-au salvat pisicuța, care de aseară dispăruse și abia azi-dimineață am zărit-o în vârful copacului… nu știu cum a rezistat peste noapte… Și când am văzut că se apropie din nou seara și ea nu coboară, am sunat cu sufletul strâns la 112… pregătită pt orice, dar mai ales pentru un refuz. Nu neapărat politicos… Dar atât de multă empatie și energie pozitivă există în cei 3 DOMNI pompieri care au ajuns foarte repede și au și salvat-o de la încă o noapte în care, probabil, ar fi înghețat în copac… că mi-am adus aminte de copilărie și de filmele cu supereroi… Mulțumim!”, a scris mama fetiței pe rețeaua de socializare.

Pisica a ajuns în vârful copacului, dar nu a mai rreușit să coboare.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

În vara anului trecut, pompierii din Broșteni au salvat două ghemotoace pufoase care încăpeau perfect în buzunarul uniformei. Cele două pisicuțe au scăpat în timpul viiturii devastatoare, având șansa la un viitor mai bun.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Povestea reală din spatele filmului începutului de an pe Netflix: un polițist care a trecut printr-o tragedie și o casă în care se află 24.000.000 de dolari
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Nicuşor Dan intervine în scandalul declanșat de Donald Trump, care vrea taxe vamale mai mari pentru țările care susţin Groenlanda
Știri România 17:49
Nicuşor Dan intervine în scandalul declanșat de Donald Trump, care vrea taxe vamale mai mari pentru țările care susţin Groenlanda
Femeie în fustă și palton, coborâtă de jandarmi de pe munte: „Pârtia de schi nu este podium de modă” I VIDEO
Știri România 17:32
Femeie în fustă și palton, coborâtă de jandarmi de pe munte: „Pârtia de schi nu este podium de modă” I VIDEO
Parteneri
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Adevarul.ro
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
Stiri Mondene 16:50
Cornelia și Lupu Rednic au plecat din România la începutul anului. Unde au ajuns: „Avem inimile pline de recunoștință și bucurie”
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 15:32
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
ObservatorNews.ro
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
GSP.ro
Soacra pune presiune și îi dă cele mai bune sfaturi » „Dublul” campion al României e gata de revenirea în Superligă: „Să fie totul bine!”
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și-a stabilit cele două meciuri europene la care merge săptămâna viitoare. Exclusiv
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump