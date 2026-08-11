Producții record de prune în livezile românești

Anul trecut, pomicultorii români au strâns o producție impresionantă de aproximativ 600.000 de tone, performanță care a plasat România pe primul loc în topul european. Estimările pentru anul curent arată că recolta se anunță chiar mai bogată, crengile pomilor fiind deja aplecate sub greutatea rodului.

Unii producători locali reușesc să obțină cantități remarcabile, recoltând chiar și 30 de kilograme de fructe dintr-un singur pom. Dincolo de productivitate, pomicultorii se mândresc cu faptul că, de multe ori, livezile rodesc natural, fără să fie necesară utilizarea erbicidelor sau a tratamentelor chimice agresive.

Prețuri scăzute și o diversitate uriașă în piețe

Pe teritoriul țării noastre se cultivă nu mai puțin de 28 de soiuri de prune, adaptate specificului fiecărei regiuni. Pe măsură ce fructele s-au copt și au umplut tarabele, prețurile au înregistrat scăderi semnificative, ajungând în prezent la un cost mediu de 5 lei pentru un kilogram.

Cumpărătorii aleg prunele românești atât pentru aroma intensă, cât și pentru ușurința cu care pot fi pregătite pentru iarnă. Pulpa se desface rapid de pe sâmbure, un detaliu practic extrem de apreciat în bucătăriile autohtone.

Tradiția de toamnă: gem, magiun și distilate

Fructele achiziționate din piețe iau rapid calea cămărilor. Gospodinele păstrează rețetele vechi pentru gem, magiun și compot, preferând prunele cu o textură fermă, care nu se dezintegrează la fiert, adăugând un minimum de zahăr.

Cu toate acestea, cea mai mare proporție din recolta de prune a României va ajunge, conform tradiției, în cazanele pentru distilare. Țara noastră este recunoscută pentru producția unor băuturi spirtoase tradiționale precum țuica, rachiul sau pălinca, la care recoltele masive de prune joacă rolul principal.

Recomandările medicilor: de ce este bine să consumăm prune

Dincolo de conserve și distilate, specialiștii în nutriție subliniază valoarea prunelor consumate în stare proaspătă. Dieteticienii explică faptul că aceste fructe susțin sistemul digestiv, având un efect benefic rapid. În plus, prunele au o mulțime de beneficii pentru sănătate și aduc un aport semnificativ de nutrienți esențiali, printre care se remarcă potasiul și vitamina K, indispensabili pentru o stare generală de sănătate optimă.

Paradoxul marilor lanțuri comerciale

Deși România deține cea mai mare suprafață cultivată cu pruni din întreaga Europă și reușește să doboare recorduri de producție an de an, pe rafturile supermarketurilor realitatea este alta. În ciuda faptului că piața este supraalimentată cu fructe românești gustoase și ieftine, marile lanțuri comerciale continuă să ofere predominant prune aduse din import.

Paradoxul are două mari cauze: lipsa infrastructurii de depozitare și lipsa asocierii.

România suferă de o lipsă cronică de depozite frigorifice moderne și de linii automate de sortare, spălare, calibrare și ambalare. Astfel, prunele românești, cultivate adesea natural și fără tratamente chimice agresive, au o durată de viață la raft (shelf-life) mult mai redusă. Fără atmosferă controlată și depozitare frigorifică imediat după recoltare, ele se înmoaie și se alterează rapid pe raftul magazinului.

De asemenea, supermarketurile nu lucrează cu sute de mici producători individuali, ci au nevoie de furnizori unici capabili să livreze volume uriașe, omogene și constante. Micii pomicultori români nu pot garanta individual cantitățile zilnice solicitate de un lanț național. În țări precum Polonia, Olanda sau Grecia, fermierii sunt asociați în cooperative mari care adună producția, o standardizează și o negociază la pachet. În România, gradul de asociere rămâne scăzut.