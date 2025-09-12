Conferința a avut loc în absența miniștrilor transporturilor și investițiilor, reținuți la București de o ședință de guvern. Au fost prezenți însă doi secretari de stat din Ministerul Transporturilor, reprezentanți ai CNAIR și CNIR, parlamentari din majoritatea partidelor, precum și oficiali locali, potrivit Ziarul de Iași.

Conform sursei citate, finanțarea autostrăzilor suferă modificări semnificative. A7 până la Pașcani beneficiază de resursele nerambursabile rămase disponibile din PNRR, în timp ce de la Pașcani spre Suceava și Siret concurează cu A8 pentru resurse din programe militare europene.

Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a explicat că Moldova este inclusă într-un plan strategic regional, iar segmentele A8 din județul Iași și A7 din județul Suceava ar putea fi finanțate prin mecanismul SAFE.

Cătălin Urtoi, unul dintre organizatorii conferinței, a întrebat dacă există un Plan B în cazul în care A8 nu primește finanțare militară și de ce Guvernul nu alocă fonduri pentru exproprierile necesare pe traseul montan al autostrăzii.

Scrioșteanu a răspuns că relocarea fondurilor din alte programe este posibilă și că finanțarea prin programul CEF, care acoperă 50% din costurile proiectelor de infrastructură, reprezintă o opțiune viabilă.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Petru Movilă, coautor al Legii A8, a criticat autoritățile pentru lipsa de implicare. „Vrem același tratament. Moldova nu există”, a spus el, comparând situația cu progresul drumului expres București-Craiova. Movilă a încheiat retoric, făcând aluzie la posibilitatea finanțării sectorului A8 prin mecanismul SAFE: „Ce făceam dacă nu era războiul din Ucraina, îngropam autostrada?”.

În replică, Scrioșteanu a anunțat că hotărârea de guvern privind Centura Podu Iloaiei va fi adoptată „în două, trei săptămâni”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE