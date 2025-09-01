Ce spune un astronom despre planetă

„Este prima planetă văzută care își croiește o cale în gazul și praful care au născut-o. Asta o face atât de specială”, spune Richelle van Capelleveen, astronom de la Universitatea din Leiden, Olanda.

Potrivit Science News, echipa sa a studiat steaua WISPIT 2, veche de 5 milioane de ani, aflată la 400 de ani-lumină de Pământ.

Imagini în infraroșu surprinse de Very Large Telescope din Chile au dezvăluit un disc protoplanetar cu inele multiple în jurul WISPIT 2.

Observațiile ulterioare au descoperit ceva surprinzător: o planetă orbitând într-un spațiu gol din interiorul discului.

Planeta nou-născută continuă să crească

Observații suplimentare efectuate de Large Binocular Telescope din Arizona, analizând lumina emisă de hidrogen, au arătat că planeta nou-născută încă se dezvoltă, atrăgând hidrogen gazos și alte materiale din disc.

„Nu presupui că vei găsi ceva de genul acesta din întâmplare”, spune van Capelleveen, citată de Science News.

Astronomii au căutat de mult timp planete încorporate în discuri protoplanetare, dar acestea sunt greu de observat când sunt învăluite în gaz și praf.

Caracteristicile planetei WISPIT 2b

Noua planetă, denumită WISPIT 2b, are o masă de aproximativ cinci ori mai mare decât Jupiter, ceea ce sugerează că este probabil o planetă gigantă gazoasă.

Ea orbitează steaua gazdă la o distanță de aproape 60 de ori mai mare decât cea dintre Soare și Pământ, mai departe decât marginea exterioară a Centurii Kuiper din sistemul solar.

Amintim că astronomii au descoperit o nouă planetă pitică, la marginea sistemului nostru solar. Numită 2017 OF201, a fost observată orbitând dincolo de Neptun.

