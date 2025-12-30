Producătorii de cipuri care solicită aprobarea statului pentru a-și construi sau extinde fabricile au fost informați de autorități în ultimele luni că trebuie să demonstreze, prin licitații de achiziții, că cel puțin jumătate din echipamentele lor vor fi fabricate în China, au declarat sursele.

Eliberarea de tehnologia americană

Obligația este una dintre cele mai semnificative măsuri introduse de Beijing pentru a se elibera de dependența de tehnologia străină, o inițiativă care a luat avânt după ce SUA au înăsprit restricțiile la exportul de tehnologie în 2023, interzicând vânzarea de cipuri AI avansate și echipamente semiconductoare către China.

În timp ce restricțiile de export ale SUA au blocat vânzarea unora dintre cele mai avansate instrumente, regula de 50% îi determină pe producătorii chinezi să aleagă furnizori interni chiar și în domeniile în care echipamentele străine din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Europa rămân disponibile.

Cererile care nu îndeplinesc pragul sunt de obicei respinse, deși autoritățile acordă flexibilitate în funcție de constrângerile de aprovizionare, au declarat sursele.

Cerințe relaxate la cipuri avansate

Cerințele sunt relaxate pentru liniile avansate de producție de cipuri, unde echipamentele dezvoltate la nivel intern nu sunt încă pe deplin disponibile.

„Autoritățile preferă ca procentul să fie mult mai mare de 50%”, a declarat o sursă pentru Reuters. „În cele din urmă, ele urmăresc ca fabricile să utilizeze 100% echipamente interne.”

Ministerul Industriei din China nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Efort național

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat un efort „al întregii națiuni” pentru a construi un lanț de aprovizionare intern cu semiconductori complet autonom, care implică mii de ingineri și oameni de știință din companii și centre de cercetare din toată țara.

Efortul este depus în întregul spectru al lanțului de aprovizionare. Reuters a scris la începutul acestei luni că oamenii de știință chinezi lucrează la un prototip de mașină capabilă să producă cipuri de ultimă generație, un rezultat pe care Washingtonul a încercat să îl împiedice de ani buni.

SMIC, un concurent chinez pentru TSMC

„Înainte, fabricile interne precum SMIC preferau echipamentele americane și nu ofereau cu adevărat o șansă firmelor chineze”, a declarat un fost angajat al producătorului local de echipamente Naura Technology, referindu-se la Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

SMIC este cea mai mare uzină de cipuri, iar China încearcă să o transforme într-un rival pentru gigantul taiwanez TSMC. Huawei producea până la introducerea restricțiilor cipuri la TSMC, dar apoi a mutat-o la SMIC.

„Dar acest lucru s-a schimbat odată cu restricțiile la export impuse de SUA în 2023, când fabricile chineze nu au avut altă opțiune decât să colaboreze cu furnizori locali.”

Comenzi de stat

Entitățile afiliate statului au plasat în acest an un număr record de 421 de comenzi pentru mașini și piese de litografie locale, în valoare de aproximativ 850 de milioane de yuani, potrivit datelor publice privind achizițiile, ceea ce indică o creștere a cererii pentru tehnologiile dezvoltate la nivel local.

Pentru a sprijini lanțul de aprovizionare local cu cipuri, Beijingul a investit, de asemenea, miliarde de dolari în sectorul semiconductorilor prin intermediul „Big Fund” (Marele Fond -n.r.), care a stabilit o a treia fază în 2024, cu un capital de 344 miliarde de yuani (49 miliarde de dolari).

Câștigători și pierzători

Politica dă deja rezultate, inclusiv în domenii precum gravarea, o etapă critică în fabricarea cipurilor, care implică îndepărtarea materialelor de pe plăcile de siliciu pentru a sculpta modele complexe de tranzistori, au declarat surse.

Cel mai mare grup de echipamente pentru cipuri din China, Naura, testează instrumentele sale de gravare pe o linie de producție de 7 nm (nanometri) a SMIC.

Etapa inițială, care vine după ce Naura a implementat recent cu succes instrumente de gravare pe 14 nm, demonstrează cât de repede avansează furnizorii interni.

„Rezultatele gravării Naura au fost accelerate de cerința guvernului ca fabricile să utilizeze cel puțin 50% echipamente interne”, a declarat una dintre persoane, adăugând că acest lucru a forțat compania să se îmbunătățească rapid.

Fără străini

Instrumentele avansate de gravare au fost furnizate în China în principal de firme străine, precum Lam Research și Tokyo Electron, dar acum sunt parțial înlocuite de Naura și de rivalul său mai mic, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), spun sursele.

Naura s-a dovedit, de asemenea, un partener-cheie pentru producătorii chinezi de cipuri de memorie, furnizând instrumente de gravare pentru cipuri avansate cu peste 300 de straturi.

Compania a dezvoltat mandrine electrostatice – dispozitive care fixează plăcile în timpul procesării – pentru a înlocui piesele uzate din echipamentele Lam Research pe care compania nu le mai putea repara după restricțiile din 2023.

Naura, AMEC, YTMC, SMIC, Lam Research și Tokyo Electron nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Progres îngrijorător

Progresul Chinei este privit cu îngrijorare de concurenții globali, deoarece furnizorii străini sunt excluși de pe piața chineză.

Naura a depus un număr record de 779 de brevete în 2025, mai mult decât dublul celor depuse în 2020 și 2021, în timp ce AMEC a depus 259, potrivit bazei de date AcclaimIP a Anaqua.

Cresc veniturile

Acest lucru se traduce și în rezultate financiare solide. Veniturile Naura pentru prima jumătate a anului 2025 au crescut cu 30%, ajungând la 16 miliarde de yuani, adică 2,28 miliarde de dolari.

AMEC a raportat o creștere de 44% a veniturilor din prima jumătate a anului, ajungând la 5 miliarde de yuani, adică 714 milioane de dolari.

Analiștii estimează că China a atins acum o autosuficiență de aproximativ 50% în ceea ce privește echipamentele de îndepărtare a fotorezistului și de curățare, o piață dominată anterior de firmele japoneze, dar acum condusă la nivel local de Naura.

„Piața internă a echipamentelor va fi dominată de doi-trei producători majori, iar Naura este, cu siguranță, unul dintre ei”, a declarat o sursă separată.

