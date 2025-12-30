Producătorii de cipuri care solicită aprobarea statului pentru a-și construi sau extinde fabricile au fost informați de autorități în ultimele luni că trebuie să demonstreze, prin licitații de achiziții, că cel puțin jumătate din echipamentele lor vor fi fabricate în China, au declarat sursele.

Eliberarea de tehnologia americană

Obligația este una dintre cele mai semnificative măsuri introduse de Beijing pentru a se elibera de dependența de tehnologia străină, o inițiativă care a luat avânt după ce SUA au înăsprit restricțiile la exportul de tehnologie în 2023, interzicând vânzarea de cipuri AI avansate și echipamente semiconductoare către China.

În timp ce restricțiile de export ale SUA au blocat vânzarea unora dintre cele mai avansate instrumente, regula de 50% îi determină pe producătorii chinezi să aleagă furnizori interni chiar și în domeniile în care echipamentele străine din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Europa rămân disponibile.

Cererile care nu îndeplinesc pragul sunt de obicei respinse, deși autoritățile acordă flexibilitate în funcție de constrângerile de aprovizionare, au declarat sursele.

Cerințe relaxate la cipuri avansate

Cerințele sunt relaxate pentru liniile avansate de producție de cipuri, unde echipamentele dezvoltate la nivel intern nu sunt încă pe deplin disponibile.

„Autoritățile preferă ca procentul să fie mult mai mare de 50%”, a declarat o sursă pentru Reuters. „În cele din urmă, ele urmăresc ca fabricile să utilizeze 100% echipamente interne.”

Ministerul Industriei din China nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Efort național

Președintele Chinei, Xi Jinping, a solicitat un efort „al întregii națiuni” pentru a construi un lanț de aprovizionare intern cu semiconductori complet autonom, care implică mii de ingineri și oameni de știință din companii și centre de cercetare din toată țara.

Efortul este depus în întregul spectru al lanțului de aprovizionare. Reuters a scris la începutul acestei luni că oamenii de știință chinezi lucrează la un prototip de mașină capabilă să producă cipuri de ultimă generație, un rezultat pe care Washingtonul a încercat să îl împiedice de ani buni.

SMIC, un concurent chinez pentru TSMC

„Înainte, fabricile interne precum SMIC preferau echipamentele americane și nu ofereau cu adevărat o șansă firmelor chineze”, a declarat un fost angajat al producătorului local de echipamente Naura Technology, referindu-se la Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

SMIC este cea mai mare uzină de cipuri, iar China încearcă să o transforme într-un rival pentru gigantul taiwanez TSMC. Huawei producea până la introducerea restricțiilor cipuri la TSMC, dar apoi a mutat-o la SMIC.

„Dar acest lucru s-a schimbat odată cu restricțiile la export impuse de SUA în 2023, când fabricile chineze nu au avut altă opțiune decât să colaboreze cu furnizori locali.”

Comenzi de stat

Entitățile afiliate statului au plasat în acest an un număr record de 421 de comenzi pentru mașini și piese de litografie locale, în valoare de aproximativ 850 de milioane de yuani, potrivit datelor publice privind achizițiile, ceea ce indică o creștere a cererii pentru tehnologiile dezvoltate la nivel local.

Pentru a sprijini lanțul de aprovizionare local cu cipuri, Beijingul a investit, de asemenea, miliarde de dolari în sectorul semiconductorilor prin intermediul „Big Fund” (Marele Fond -n.r.), care a stabilit o a treia fază în 2024, cu un capital de 344 miliarde de yuani (49 miliarde de dolari).

Câștigători și pierzători

Politica dă deja rezultate, inclusiv în domenii precum gravarea, o etapă critică în fabricarea cipurilor, care implică îndepărtarea materialelor de pe plăcile de siliciu pentru a sculpta modele complexe de tranzistori, au declarat surse.

Cel mai mare grup de echipamente pentru cipuri din China, Naura, testează instrumentele sale de gravare pe o linie de producție de 7 nm (nanometri) a SMIC.

Etapa inițială, care vine după ce Naura a implementat recent cu succes instrumente de gravare pe 14 nm, demonstrează cât de repede avansează furnizorii interni.

„Rezultatele gravării Naura au fost accelerate de cerința guvernului ca fabricile să utilizeze cel puțin 50% echipamente interne”, a declarat una dintre persoane, adăugând că acest lucru a forțat compania să se îmbunătățească rapid.

Fără străini

Instrumentele avansate de gravare au fost furnizate în China în principal de firme străine, precum Lam Research și Tokyo Electron, dar acum sunt parțial înlocuite de Naura și de rivalul său mai mic, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), spun sursele.

Naura s-a dovedit, de asemenea, un partener-cheie pentru producătorii chinezi de cipuri de memorie, furnizând instrumente de gravare pentru cipuri avansate cu peste 300 de straturi.

Compania a dezvoltat mandrine electrostatice – dispozitive care fixează plăcile în timpul procesării – pentru a înlocui piesele uzate din echipamentele Lam Research pe care compania nu le mai putea repara după restricțiile din 2023.

Naura, AMEC, YTMC, SMIC, Lam Research și Tokyo Electron nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Progres îngrijorător

Progresul Chinei este privit cu îngrijorare de concurenții globali, deoarece furnizorii străini sunt excluși de pe piața chineză.

Naura a depus un număr record de 779 de brevete în 2025, mai mult decât dublul celor depuse în 2020 și 2021, în timp ce AMEC a depus 259, potrivit bazei de date AcclaimIP a Anaqua.

Cresc veniturile

Acest lucru se traduce și în rezultate financiare solide. Veniturile Naura pentru prima jumătate a anului 2025 au crescut cu 30%, ajungând la 16 miliarde de yuani, adică 2,28 miliarde de dolari.

AMEC a raportat o creștere de 44% a veniturilor din prima jumătate a anului, ajungând la 5 miliarde de yuani, adică 714 milioane de dolari.

Analiștii estimează că China a atins acum o autosuficiență de aproximativ 50% în ceea ce privește echipamentele de îndepărtare a fotorezistului și de curățare, o piață dominată anterior de firmele japoneze, dar acum condusă la nivel local de Naura.

„Piața internă a echipamentelor va fi dominată de doi-trei producători majori, iar Naura este, cu siguranță, unul dintre ei”, a declarat o sursă separată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un TIR parcat pe șosea a blocat DN7 de pe Valea Oltului cu orele
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Viva.ro
"Ți-ai jignit și tatăl. Ți-e și rușine cu părinții tăi”. Alex Bodi nu doar că a explodat din nou la adresa Ramonei Olaru, dar ce a mai putut face public despre viața ei de la Călărași întrece orice: "Stăteai mai mult prin băi și prin parcări" Continuarea i-a încremenit pe toți
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Unica.ro
Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul crimei de la Sibiu, unde o fiică și-a ucis mama pentru avere. Ce dezvăluiri a făcut procurorul-șef și ce s-a mai aflat acum despre tânăra de 38 de ani. „...a premeditat fapta o lungă perioadă de timp”. Nici în filme nu vezi așa ceva
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Elle.ro
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
gsp
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
GSP.RO
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.RO
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Parteneri
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Libertateapentrufemei.ro
Imagini rare cu văduvul lui Brigitte Bardot! A rămas singur la 82 de ani! Un nume cunoscut, controversat, dar totuși, bărbatul pe care Bardot l-a iubit cel mai mult. S-a căsătorit cu el după doar o lună de relație
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Avantaje.ro
Elena Udrea, ca o felină, la ziua ei de naștere! Ruj fucsia, decolteu abisal, coafură impecabilă și ședință foto în zăpadă! Imaginile momentului cu fosta ministră și familia ei
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”
Tvmania.ro
Cum arăta Corina Caragea înainte să fie celebră. Imagini rare din perioada în care făcea parte din baletul „Surprize, surprize”

Alte știri

Reorganizarea ANCOM, demarată de Ilie Bolojan, blocată în instanță
Știri România 21:22
Reorganizarea ANCOM, demarată de Ilie Bolojan, blocată în instanță
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Știri România 20:10
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
Parteneri
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Adevarul.ro
Furie după ce un alt aeroport important din Europa introduce „regula de 10 minute” și o taxă de 10 euro pentru șoferi. „Este dincolo de ridicol”
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
Fanatik.ro
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Fata cea mică mi-a zis: „Tati, e foarte cool să vină oamenii să facă poze cu tine”
Parteneri
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, face noi dezvăluiri despre divorț. Care sunt motivele despărțirii: „I-a fost greu să accepte acest lucru...”
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Unica.ro
Wow, ce casă frumoasă au!! Andra și Cătălin Măruță au dat luxul și opulența pe o casă simplă, elegantă, cu piese de mobilier în culori naturale și decorațiuni vesele! Imaginile din interior spun tot! Galerie foto
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Viva.ro
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o

Monden

Program TV de Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani, unul dintre cele mai urmărite momente
Stiri Mondene 21:00
Program TV de Revelion 2026. Ce vedem la TV în noaptea dintre ani, unul dintre cele mai urmărite momente
Destinațiile exotice alese de vedete pentru sărbătorile de iarnă. Cine a apărut în costum de baie la final de an
Stiri Mondene 18:00
Destinațiile exotice alese de vedete pentru sărbătorile de iarnă. Cine a apărut în costum de baie la final de an
Parteneri
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
TVMania.ro
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus. Detaliul personal care a emoționat-o: „Mi s-a îndeplinit o dorință”
Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
ObservatorNews.ro
Noile mine de aur pentru dezvoltatorii imobiliari. Zonele în care se ridică noi mall-uri şi blocuri
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Libertateapentrufemei.ro
Cum a arătat Crăciunul în vila Danei Budeanu! Ca la ea, la nimeni! Lux orbitor, eleganță regală. Dar ce se vede pe masă, detaliul care ne-a lăsat cu gura căscată
Parteneri
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
GSP.ro
Peste 600.000 de români sunt afectați de noua schimbare rutieră! Accesoriul obligatoriu de la 1 ianuarie: cât costă
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
GSP.ro
Primul abandon în Liga 2! Finanțatorul nu va mai sprijini clubul din 2026: „Mă retrag, nu mai pot ajuta echipa!”
Parteneri
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax.ro
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Redactia.ro
E doliu mare in Romania. Dupa Ion Dragan... s-a stins si el!!!
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul
KanalD.ro
Mișcare seismică într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a avut seismul

Politic

Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Politică 16:00
Cine și cum a cheltuit banii publici în precampania din 2025: partidele au investit milioane în presă și în propagandă
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 15:45
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Parteneri
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
ZiaruldeIasi.ro
Arhiepiscopia Iașilor are verde pentru ansamblului educațional din Moara de Vânt. Va fi amplasat pe o suprafață de 7,8 hectare
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”
Fanatik.ro
Emeric Ienei, “lordul” fotbalului românesc: “Când îmi aduc aminte ce comportament avea… Trebuie să trag bine aer în piept!”
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental
Spotmedia.ro
O fată răpită a fost salvată de tată datorită aplicației de control parental