Agenția Poloneză de Securitate Internă și Parchetul Public investighează în prezent posibile atacuri teroriste, puse la cale de serviciile secrete rusești. Se pare că acestea au fost planificate în Lituania, Germania și Polonia.

Parchetul Public polonez a stabilit că atacurile urmau să fie realizate cu drone și explozibili ascunși în conserve de porumb. Un bărbat cu legături în serviciile secrete rusești a fost arestat în timpul anchetei și riscă închisoare pe viață.

Potrivit unor surse din cadrul Agenției de Securitate Internă și de la Procuratura Națională „o versiune presupune că serviciul de informații militare rus GRU pregătea atacuri teroriste folosind drone și conserve cu explozibil”.

Astfel de recipiente pregătite au fost deja găsite într-un cimitir din Lituania.

În acest dosar, agenția de informații poloneză, ABW, a arestat un presupus curier, Wladyslaw G., despre care se crede că ar fi transportat explozibili peste graniță. De asemenea, asupra acestuia au fost găsite cartele SIM și componente de drone.

La începutul anului, New York Times a relatat că Rusia plănuia să saboteze aeronave de pasageri cu destinația Statele Unite și Canada, inclusiv prin intermediul serviciilor de curierat.

Planul era de a plasa la bord pachete autodetonante. Pe 15 ianuarie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a discutat această problemă la o conferință cu Volodimir Zelenski și a confirmat că Rusia plănuia, de asemenea, atacuri teroriste aeriene împotriva Poloniei.