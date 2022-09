Forțele armate ucrainene au eliberat satul Ozerne, situat în districtul Liman din regiunea Donețk, la începutul lunii septembrie. Niciuna dintre sursele care au făcut publice imaginile nu a indicat data la care ele au fost realizate, dar o analiză a imaginilor din satelit de către New York Post confirmă că locația este zona de nord a Ozerne.

Ozerne a fost printre primele sate eliberate în contraofensiva surpriză a Ucrainei în nord, începută în urmă cu aproximativ două săptămâni, iar Rusia a început să bombardeze teritoriul pe care l-a pierdut.

Iar la Ozerne, susțin oficialii ucraineni, rușii au folosit bombe incendiare cu fosfor, interzise în zonele unde sunt civili. Aspectul distincitv al lansării, asemănătoare cu artificiile, a armei folosite de ruși la Ozerne și culoarea albă intensă a flăcării sale indică utilizarea unei astfel de muniții.

russian 9М22С incendiary shells falling on the recently liberated village of Ozerne in the Donetsk region. pic.twitter.com/wVTYGrgSv0 — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2022

Arme similare au fost folosite în 2014 în timpul primei lupte pentru Donbas și ulterior în mai multe zone, după invazia rusă din februarie, inclusiv la Mariupol.

Racheta cu fosfor 9M22S, din era sovietică, se află probabil în arsenalele ambelor țări și explozii incendiare similare au fost raportate peste orașul Donețk, ocupat de ruși, unde separatiștii ruși au acuzat Ucraina că vizează civili.

Armele incendiare nu sunt strict ilegale, conform dreptului internațional, dar e interzisă utilizarea lor intenționată împotriva țintelor civile.

Marți, nu a fost clar dacă au existat victime în timpul bombardamentului de la Ozerne. Satul, la mai puțin de 20 km de orașul Liman, se află efectiv pe prima linie a luptelor dintre armatele rusă și ucraineană.

Potrivit Human Rights Watch, atacul cu astfel de rachete provoacă „arsuri dureroase, uneori la oase, leziuni respiratorii, infecție, șoc și insuficiență ale organelor”.

Rachetele incendiare 9M22S sunt trase de pe lansatoarele de rachete multiplumb BM-21 Grad. Într-o singură salvă, sistemele Grad pot trage până la 40 de astfel de rachete împotriva țintelor aflate la o distanță de până la 20 km.

Fiecare proiectil conține 180 de rachete incendiare care ard aproximativ 2 minute după tragere.

