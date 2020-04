Ploieștenii aflați în autoizolare la domiciliu, aceiași căutați duminică de poliție, au amenințat că sar de pe bloc și au fost băgați în carantină instituționalizată

De Mihai Toma,

La sosirea echipajelor de intervenție, persoanele au coborât de pe bloc. Din cauză că nu au respectat restricțiile privind autoizolarea, cei doi bărbați vor fi duși într-un centru de carantină.

Sunt aceași doi bărbați despre care a scris Libertatea că au fost agresați de forțele de ordine duminică seară, când Poliția a intervenit după o reclamație a unui vecin.

Cei doi erau cercetați deja sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încăierare și purtare abuzivă, pentru incidentele de duminică.

Indivizii, Sorin Boloș și Alexandru Gabriel, care se aflau în autoizolare de pe 20 martie, alături de Ioana, soția lui Sorin, s-ar fi îmbătat și s-au urcat pe bloc.

Apoi, băieții au amenințat că sar în gol, susțin vecinii care au sunat la 112.

La sosirea echipajelor de intervenție, s-au dat jos singuri de pe bloc. Ei vor fi sancționați din nou, în condițiile în care sunt cercetați deja pentru infracțiunile de încăierare și purtare abuzivă, pentru incidentele de duminică, despre care Libertatea a scris aici.

Sorin Boloș și soția lui se întorseseră din Elveția și se autoizolaseră în apartamentul vărului lor.

Sorin și vărul lui, luat cu Ambulanța joi seară, au intrat deja în carantină instituționalizată de data aceasta pentru 14 zile.

”Da, suntem în carantină, toți trei, și Ioana”, a confirmat azi, pentru Libertatea, Alexandru.

”S-au urcat pe bloc de frică”

Ioana, soția lui Sorin, a detaliat.

Ioana, ce s-a întâmplat aseară?

Pe la ora 21.00 s au prezentat un echipaj din nou la noi, la ușă, ca și data trecută. Acum nu a mai fost nici muzică, nici nimic, pur și simplu stăteam în pat. Unul din jandarmi a spus că cineva a sunat din nou la Poliție cu o reclamatie. Varul sotului meu s-a speriat, a intrat în panică și a sunat la ambulanță.

Am văzut că a venit și salvarea…

Da, noi mai aveam o zi și ieșeam din izolare…

Ce căutau pe bloc soțul și vărul tău?

Alexandru a avut atac de panică și a amenințat că se sinucide. Soțul meu speriat și el și s-a urcat după el, pe bloc, să nu cumva să facă o prostie. Și a venit poliția iar, au coborât de acolo plângând. Ne-e a luat pe toți trei cu ambulanța și ne-au băgat în izolare cu pază.

Situația ta care e?

Eu nu am greșit cu nimic, am stat numai în casă. Am 2 copii deja, de ce trebuie sa umblu prin hoteluri în loc să stau lângă ei? Am sunat la DSP, o doamnă mi-a spus că o să sune la cei cu cazul si la doctorul meu de familie si o să vedem ce se întamplă. Chiar nu știu ce sa mai fac sincer .

Deocamdată nu pot lua legătura cu băieții. Soțul meu nu are telefon, vărul lui nu mai are baterie. Fratele meu le-a dus un pachet cu mâncare, atât știu. Ioana Alexii: