„Băăă tu stai pe Facebook? Ieși și da la lopată că ai zis ca ești pregătit și sunt străzile principale PRAF! Nu mai zic de cartiere!”, a comentat un utilizator, după ce edilul Ploieștiului a publicat un mesaj pe pagina sa de pe Facebook.

Mesajul primarului fusese postat în această dimineață și a arătat astfel:

1. Pentru sesizări privind probleme cauzate de ninsoare: RASP – 0244984 sau Poliția locală – 0244954

2. Pentru sesizări privind copaci sau stâlpi căzuți: ISU a solicitat să fie transmise direct prin numărul de urgență 112

3. Pentru sesizări privind persoane vulnerabile, cu nevoi imediate (e.g. alimente), care nu se pot deplasa din cauza zăpezii: ASSC – 0720 285 234

Hai să acționăm ca o comunitate pe timp de criză. Sunt sute de oameni care lucrează pentru oraș într-o situație critică și înjurăturile și pretențiile care nu au legătură cu realitatea meteo nu îi ajută. Situația e gravă în multe zone din țară.

Imediat, pagina s-a umplut cu poze cu orașul sub nămeți și copaci căzuți pe drum sau chiar pe mașini!

„Facem apel la calm, totul este o iluzie optică, autoritățile sunt pe teren dar NU le vedeți dumneavoastră”, a avut cineva puterea să glumească!