„Băăă tu stai pe Facebook? Ieși și da la lopată că ai zis ca ești pregătit și sunt străzile principale PRAF! Nu mai zic de cartiere!”, a comentat un utilizator, după ce edilul Ploieștiului a publicat un mesaj pe pagina sa de pe Facebook.

Mesajul primarului fusese postat în această dimineață și a arătat astfel:

  • 1. Pentru sesizări privind probleme cauzate de ninsoare: RASP – 0244984 sau Poliția locală – 0244954
  • 2. Pentru sesizări privind copaci sau stâlpi căzuți: ISU a solicitat să fie transmise direct prin numărul de urgență 112
  • 3. Pentru sesizări privind persoane vulnerabile, cu nevoi imediate (e.g. alimente), care nu se pot deplasa din cauza zăpezii: ASSC – 0720 285 234
  • Hai să acționăm ca o comunitate pe timp de criză. Sunt sute de oameni care lucrează pentru oraș într-o situație critică și înjurăturile și pretențiile care nu au legătură cu realitatea meteo nu îi ajută. Situația e gravă în multe zone din țară.

Imediat, pagina s-a umplut cu poze cu orașul sub nămeți și copaci căzuți pe drum sau chiar pe mașini!

„Facem apel la calm, totul este o iluzie optică, autoritățile sunt pe teren dar NU le vedeți dumneavoastră”, a avut cineva puterea să glumească!

Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate
Știri România 08:52
Zăpada a dat peste cap și trenurile, și avioanele din România: întârzieri de sute de minute și zboruri anulate
Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise din cauza ninsorilor abundente. A fost emis mesaj RO-Alert
LiveText
Știri România 07:34
Lista cu drumuri naționale și autostrăzi închise din cauza ninsorilor abundente. A fost emis mesaj RO-Alert
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Stiri Mondene 17 feb.
Cine este Ștefan Turian de la „Chefi la cuțite" 2026. Sezonul 17 începe din 2 martie. „Am venit să sting lumina"
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
Stiri Mondene 17 feb.
Desafio: Aventura 17 februarie 2026. Vladimir Drăghia, în fața unei alegeri care schimbă tot
CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Politică 07:04
CCR poate da astăzi un verdict la pensiile speciale ale magistraților după 5 amânări. Ce variante au cei 9 judecători, după ce Lia Savonea a cerut sesizarea CJUE
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
Politică 17 feb.
Cele 34 de tablouri din Colecția Darius Vâlcov au fost vândute în 3 ore, cu aproape 800.000 de euro, la o licitație. Cele mai scumpe piese adjudecate
