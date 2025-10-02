Impact puternic în intersecție

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 09:30, la intersecția străzii Grădinari cu strada Ion Ghica. Potrivit polițiștilor, o femeie de 60 de ani, aflată la volanul unui autoturism care circula pe strada Grădinari, ar fi intrat în coliziune cu o altă mașină condusă de o tânără de 26 de ani.

În urma impactului, al doilea autoturism a fost aruncat într-o a treia mașină, staționată regulamentar pe strada Ion Ghica. Forța coliziunii a fost atât de mare, încât vehiculul parcat a fost proiectat direct într-un gard, provocând pagube serioase proprietarului imobilului.

Două femei, rănite și transportate la spital

Ambele șoferițe implicate în accident au suferit răni ușoare și au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au precizat că testele cu aparatul etilotest au arătat valori negative, eliminând ipoteza consumului de alcool.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Anchetatorii verifică dinamica exactă a accidentului, dar și eventualele probleme de semnalizare sau de infrastructură rutieră în zonă.

Panică printre trecători și intervenție rapidă a autorităților

Martorii spun că zgomotul impactului a fost puternic și a atras imediat atenția locuitorilor din zonă. Oamenii au ieșit în stradă pentru a vedea ce s-a întâmplat și au încercat să ajute până la sosirea echipajelor de intervenție.

„A fost o bubuitură puternică. Am crezut inițial că a explodat ceva, apoi am văzut mașinile lovite și femeile scoase de polițiști”, a povestit un martor.

Traficul a fost blocat temporar în intersecție, iar polițiștii au dirijat circulația pentru a permite degajarea vehiculelor și evaluarea pagubelor. Oamenii legii le recomandă șoferilor să acorde mai multă atenție în intersecții și să respecte cu strictețe regulile de circulație.

„Astfel de accidente pot fi prevenite printr-o conduită responsabilă la volan. Atenția și prudența rămân cele mai bune metode de a evita tragediile”, au transmis autoritățile.