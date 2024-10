Agenția Națională de Meteorologie din Franța a activat deja plan roșu de intervenție pentru inundații în șase regiuni din sudul Lyonului. Alerta a fost schimbată la „portocaliu” vineri, indicând că nivelul apei va scădea.

Video: Inundații Rive-de-Gier (Loara)

Sursa: X

„În anumite locuri din regiunea Ardeche au căzut până la 700 de milimetri de apă în 48 de ore. Cantități absolut gigantice”, a declarat Agnes Pannier-Runacher, ministrul mediului, pentru pentru BFM TV.

Cantitatea de apă care a căzut este mai mult de dublă decât normalul perioadei.

In #France, sudden downpours have flooded cities



Six French departments have declared a red alert level due to rain and flooding, and schools have had to be closed. Forecasters predict the continuation of heavy rainfall. pic.twitter.com/lPlqcSPH4b