Precipitațiile abundente care au produs inundații bruște vineri în metropola americană New York sunt o consecință a schimbărilor climatice a declarat sâmbătă, 30 septembrie, guvernatoarea Kathy Hochul, care a declarat stare de urgență pentru New York City, Long Island și Hudson Valley, relatează Reuters și New York Times.