„Șaptesprezece cadavre au fost scoase până acum de sub dărâmături. Mulți alții sunt dați dispăruți”, a transmis un ofițer de poliție.

Potrivit autorităților, în momentul prăbușirii podului aflat în construcție pe acesta se aflau în jur de 40 de muncitori.

S-a declanșat o amplă operațiune de salvare, pentru căutarea printre dărâmături a persoanelor date dispărute.

Un videoclip postat de şeful guvernului local, Zoramthang, arată cum structura metalică se desprinde şi determină căderea coloanelor în râpa de dedesubt.

