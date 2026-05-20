Partea română a proiectului este complet finalizată, fiind realizată deja și recepția tehnică. În prezent, autoritățile de la București așteaptă ca partenerii ucraineni să își încheie propriile operațiuni în săptămânile următoare.

„Așteptăm acum finalizarea lucrărilor pe partea ucraineană, iar partenerii noștri ne-au transmis că acestea ar putea fi încheiate în luna iunie. Și cred că fiecare om care trăiește în această zonă înțelege cât de important este acest moment”, a transmis Gabriel Zetea.

Noi oportunități pentru 400.000 de români

Noul pod va înlocui actuala cale de acces deficitară dintre Sighetu Marmației și Solotvino – un pod din lemn și metal construit la începutul anilor 2000, care a funcționat decenii la rând ca o soluție de avarie, limitată din punctul de vedere al tonajului.

„Pentru mulţi, acest pod înseamnă familii care vor fi mai aproape, comunităţi care vor putea colabora mai uşor, oportunităţi economice şi o legătură mai puternică între oameni care, ani de zile, au fost despărţiţi de frontieră”, a subliniat Gabriel Zetea, amintind că în regiunea Transcarpatia din Ucraina trăiesc peste 400.000 de etnici români.

Anunțul a fost făcut în urma unei reuniuni la vârf desfășurate în municipiul Sighetu Marmației, la care au participat Alexandru Victor Micula, ambasadorul României la Kiev, Miroslav Biletsky, preşedintele Administraţiei Regionale Transcarpatia, Roman Sarai, preşedintele Consiliului Regional Transcarpatia, dar și reprezentanți ai comunităților de frontieră din ambele state.

Delegația româno-ucraineană a efectuat și o vizită pe teren pentru a inspecta noul punct de trecere a frontierei, denumit oficial „Sighet 2”, amplasat la capătul noului pod.

Alianță regională în patru țări pentru atragerea de fonduri europene

Pe lângă deschiderea noii căi rutiere, liderii regionali au analizat lansarea unui proiect de diplomație teritorială: înființarea unei asociații europene de cooperare transfrontalieră.

Acest parteneriat extins ar urma să unească patru regiuni din patru state vecine:

Maramureș (România) Regiunea Transcarpatia (Ucraina) Regiunea Prešov (Slovacia) Regiunea Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria)

Această alianță cvadripartită are ca scop atragerea directă de fonduri europene nerambursabile pentru proiecte comune de mare anvergură în domenii precum infrastructura de transport, sănătatea publică, protecția mediului și sprijinirea economiilor locale.

În trecut, conectivitatea cu această regiune a fost asigurată temporar de căile ferate ucrainene, prin linii cu ecartament lat, având acces în România prin localitățile Valea Vişeului şi Câmpulung la Tisa.

Noul coridor rutier de la Sighet promite însă să devină principala arteră de legătură comercială și umană din nordul țării.

