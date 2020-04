De Iulian Budușan,

Deputatul USR Emanuel Ungureanu critică Spitalul Judeţean de Urgenţă din Cluj-Napoca pentru faptul că nu ar asigura condiţiile necesare personalului medical.

„ 3 minute de spaimă la Spitalul Județean de Urgență Cluj!

ABSOLUT INCREDIBIL!

Priviți imaginile disprețului total al conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj față de personalului unității anti Covid 19 din Clinica Medicală 1! Medicii sunt obligați să traverseze o punte de lemn, pe geam, să se expună în plină stradă, după ce au ieșit în prealabil de sub un duș improvizat unde ar trebui teoretic să se facă decontaminarea.

Am reclamat vehement că această clădire veche de 100 de ani nu este potrivită să fie considerată unitate sanitară anti Covid 19.Nu are circuite funcționale. Tartorii spitalului, Șușca și Golea nu au ascultat. Priviți ce a ieșit! O întreb pe doamna Golea, public, are curajul să iasă pe acel geam și să treacă puntea de lemn în clădirea vecină. Asta după ce face un duș la baia din imagine. Promit să filmez scena și să laud acrobația! Iată și mesajul doamnei doctor care mi-a sesizat grozăvia: Domnule prefect, domnule Boc, Tișe, ce spuneți de aceste imagini, mai susțineți mult bătaia de joc la adresa personalului medico-sanitar din Spitalul Județean de Urgență Cluj?”, scrie, în postarea sa, Emanuel Ungureanu.

Recomandări Cum arată micul dejun COVID-19 la spitalul Neamț: o felie de salam, un mini-unt și 2 felii de pâine. ”Recomandarea medicilor e să mâncăm mult”

El mai arată că problema i-a fost sesizată de un medic, femeie, din unitatea medicală respectivă.

„Stimate domn deputat, sunt angajată a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi lucrez în Clinica Medicală 1 Cluj-Napoca, aş vrea sa vă informez despre circuitul făcut de conducerea spitalului pentru cadrele medicale pentru a combate Covid19. Trebuie să ieşim pe geamul fostei camere de gardă, unde s-a improvizat o pasarelă de lemn care merge spre un alt geam, unde vom coborî ”in siguranţă” pentru a ne schimba în hainele civile. Pasarela este făcută în spatele clădirii iar noi trecând de sub duş pe această pasarelă ne putem vedea din strada Clinicii. Vi se pare o soluţie bună de circuit? Plus că ne dezbrăcăm infectate de Covid în aceeaşi incintă în care se zice că ne vor pune nişte lămpi cu ultraviolete care spun ei ne decontaminează…”, este mesajul doctoriţei, prezentat în postare de Emanuel Ungureanu.

