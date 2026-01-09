„Am înregistrat acest fenomen de iarnă la stațiile hidrometrice: Pișchia (râu Bega Veche), Cenei (râu Bega Veche), Sânmihaiu Român (Canal Bega), Ghizela ( râu Chizdia, afluent al Begăi), Racovița (râu Timișana, afluent al Timișului), Ohabița (râu Pogăniș, afluent al Timișului), Soceni (râu Tău, afluent al Timișului), Grăniceri (râu Timiș), Șemlacu Mare (râu Moravița) și Comorâște (râu Ciornovăț, afluent al Carașului)”, se arată într-o postare pe Facebook.

În astfel de cazuri, specialiștii ABA Banat aplică măsurile standard pentru prevenirea inundațiilor: Monitorizare permanentă a debitelor și nivelurilor apei pe afluenți și cursurile principale, observarea situației pe teren de către hidrologi și, în funcție de situație, îndepărtarea gheții din zone critice: poduri, secțiuni înguste ale albiei.

Specialiștii avertizează că podurile de gheață sunt monitorizate atent deoarece pot deveni periculoase, putând crea zăpoare (bucăți de gheață care se blochează în albie) care cresc rapid nivelul apei și pot produce inundații bruște.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelugit, vineri dimineață, avertizările cod galben de ger și vânt puternic. Conform specialiștilor, în mai multe zone din țară, temperaturile vor ajunge la -18 grade Celsius. Pentru București sunt anunțate ninsori, vreme deosebit de rece și polei.

Până marți, 13 ianuarie, la ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE