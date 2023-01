Speculațiile au apărut după ce, pe rețelele sociale, a fost distribuit un videoclip care o arată pe Thunberg flancată de ofițeri de poliție. Mai mulți fotografi sunt în zonă și trag cadre, în timp ce activista suedeză și încă un bărbat zâmbesc.

Ministerul de Interne al statului Renania de Nord-Westfalia a declarat că „ofițerii de poliție și Greta Thunberg așteptatu din motive logistice”.

„Au trebuit să stea câteva minute, înainte de a o putea duce la o anumită mașină de poliție”, a transmis purtătorul de cuvânt. „Motivul este unul practic și banal. Nu ne-am deda niciodată să facem astfel de regii”, a adăugat oficialul.

Într-o reacție pe Twitter, Greta Thunberg a transpis că a fost eliberată în aceeași seară. „Ieri am făcut parte dintr-un grup care a protestat pașnic împotriva extinderii unei mine de cărbune din Germania. Am fost reținută, dar am fost eliberată mai târziu în acea seară”.

„Protecția climei nu este o crimă”, a completat ea.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.



Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice