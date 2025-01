Barosul a fost găsit într-un canal de pe strada Oostersingel, nu departe de Muzeul Drents. Canalul se află de-a lungul presupusului traseu folosit de hoţi pentru a fugi după jaf.

Barosul a fost scos din apă şi securizat de o echipă de specialişti criminalişti.

Onderzoek inbraak #DrentsMuseum: Politie zoekt info over grijze VW Golf die rond 23 januari is gestolen in Alkmaar die later die nacht nog in Groningen is gezien. We willen weten waar de auto was tot het moment van de inbraak in het Museum. Info: https://t.co/Tm6X15P5oy pic.twitter.com/B5cUYj2osN