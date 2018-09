Pașcan a relatat pe Facebook modul de derulare al evenimentelor, în opinia lui.

„La finele acestei săptămâni, în timp ce se afla la magazinul Kaufland din Târgu Mureş, Hamar Alpar Beniamin (…) a fost surprins, conform unor surse oficiale, de către agenţii de pază ai respectivului market, după ce a sustras de la raionul de electrocasnice un acumulator extern marca ‘Omega Powerbank’, pe care l-a introdus în borseta personală. Mai apoi, a trecut de casele de marcat fără să achite contravaloarea produsului, cel în cauză fiind oprit ulterior de pază şi condus să dea cu ‘subsemnatul’. Aparatul sustras avea preţul de 17,99 lei. Vajnicului ‘revoluţionar’ şi promotor al autonomiei teritoriale pe criterii etnice i s-a întocmit dosar penal, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de furt”, a scris Marius Paşcan.

Hamar Alpar Benjamin susţine că, în realitate, acest scandal este legat de implicarea sa în acţiunea de anulare a certificatelor falşilor revoluţionari, între care s-ar regăsi şi foşti colegi de partid de-ai deputatului şi alte persoane din judeţul Mureş, relatează Agerpres.

Directorul de cabinet susține că pur și simplu a uitat să-l plătească, din cauza aglomerației de la case, dar l-a achitat imediat când agenții de pază i-au atras atenția.

„Am mers la magazin înainte de masă cu o listă de cumpărături pe care am pierdut-o. Soţia mi-a trimis un mesaj pe telefonul mobil şi, când să îl citesc, telefonul s-a descărcat (…) Am ajuns la raionul cu aparatură electronică şi acolo mi-a venit ideea, am luat unul, l-am pus la telefonul meu, am văzut că merge şi am făcut cumpărăturile mai departe, iar la casă urma să plătesc. Aveam bani la mine, deci nu e vorba de furt. Când am ajuns la casă era aglomeraţie mare, am împachetat tot pe cărucior, marfă şi bani, şi când am ieşit m-au chemat. Era deasupra, în borsetă, fără să închid borseta, se vedea telefonul cu cablul afară, nu era ascuns, dacă voiam să îl fur, îl ascundeam sau luam altul mai scump. Acesta era cel mai ieftin (…) Am achitat imediat. Am uitat efectiv (…) Dar atacul din partea domnului deputat nu este primul, a instigat falşii revoluţionari împotriva mea, mi-au cerut demiterea şi din Guvern, că sunt iredentist, nu au putut proba nimic, au făcut mai multe plângeri penale care nu s-au putut dovedi. Acum iarăşi e un atac din partea domniei sale pentru că crede că voi candida ca primar, împotriva domniei sale (la Târgu Mureş, n.r.). Plus că noi anulăm aici certificatele false de revoluţionar şi pe tabel sunt şi prieteni de-ai domniei sale”, a spus Hamar.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş (IPJ) a confirmat primirea unui apel la Dispeceratul 112, referitor la furtul unor bunuri din supermarketul respectiv, la data de 15 septembrie, şi că se fac cercetări cu privire la acest aspect.

Sursa foto: zi-de-zi.ro