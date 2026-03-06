„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dumneavoastra referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a spus Andrei Țărnea la o conferință de presă, potrivit news.ro.

„V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur. Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale ale Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le avem la dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a adăugat purtătorul de cuvânt al MAE.

El a precizat că „chemarea la consulat se face pe baza unei liste iar lista se face pe baza unor solicitări consulare”, dar fata lui Victor Ponta nu era înregistrată în sistem, deci nu putea fi nici pe o listă prioritară.

„Nu poţi să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare. Nu ştiu dacă e clar ce spun. Deci, există o listă de solicitări de asistenţă consulară. Consulii sunt obligaţi să cheme la un zbor de evacuare sau să aducă la un zbor de evacuare persoane care apar în acest sistem şi în listele de solicitări”, a mai spus Țărnea.

Amintim că situația fetei de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un interviu de admitere la o universitate din Abu Dhabi, a generat un scandal public pe 5 martie, după războiul declanșat de Israel și SUA în Iran, care a afectat și EAU. Mai întâi, adolescenta a fost chemată la consulatul României din Dubai pentru a fi inclusă în avionul cu care urmau să revină în țară mai mulți copii. Apoi, ajunsă acolo, a aflat că nu va merge cu zborul organizat de autoritățile române.

Ponta a susținut că decizia a fost luată de ministra USR de Externe: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”.

La rândul ei, Oana Țoiu a susținut că nu a intervenit deloc: „Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor”.

În acest context, Narcis Hogea, tatăl unuia dintre tinerii care au murit în incediul din Clubul Colectiv din 2015, când Victor Ponta încă era premier, a scris pe Facebook: „La Colectiv, Ponta nu a solicitat activarea Mecanismului European de Protecție Civilă, condamnându-ne astfel copiii la moarte. Ieri, același individ a încercat să forțeze accesul fiicei lui la un zbor de evacuare organizat prin Mecanismul European de Protecție Civilă”.

Astăzi, 6 martie, fata lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a revenit în țară cu o cursă comercială, FlyDubai.

