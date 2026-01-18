Cum și-a motivat gestul

Este vorba despre Mark Davis, care spune că va candida din partea Partidului Democrat pentru locul ocupat de Vern Buchanan la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Acesta și-a asumat public inițiativa într-o postare de vineri pe platforma X, în contextul în care sondajele indicau că majoritatea americanilor consideră uciderea lui Renee Nicole Good, o femeie din Minneapolis, de către un agent al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE), drept un semnal al problemelor legate de modul de operare al agenției.

„Sunt un nimeni. Un tată din Florida (conservatoare). Eu sunt cel care a cumpărat nazis.us, pentru că Partidul Republican al lui Trump a devenit complet fascist și nimeni dintre cei aflați la putere nu a reacționat. Așa că am făcut-o eu”, a scris Davis.

El a adăugat că dacă reprezentanții sistemului „nu vor lupta împotriva naziștilor, atunci o va face un simplu cetățean”.

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru TMZ, care a relatat inițial despre cazul nazis.us, că agenția „a blocat cu succes redirecționarea” până joi dimineață.

Totuși, până vineri după-amiază, introducerea domeniului nazis.us într-un browser direcționa utilizatorii către dhs.gov.

Agențiile federale, comparate cu Gestapoul

Renee Nicole Good a fost ucisă într-unul dintre mai multe incidente violente în care ofițeri federali, inclusiv agenți ICE, au intrat în confruntări cu membri ai comunității în timpul protestelor din SUA față de politica dură a administrației Trump în domeniul imigrației.

Mulți critici ai acestor tactici au comparat agențiile federale cu Gestapoul, poliția secretă a Germaniei naziste.

După ce l-a susținut pe Trump în cursa prezidențială din 2024, realizatorul de podcast Joe Rogan a făcut, la rândul său, o comparație între ICE și Gestapo, în urma morții lui Good.

Donald Trump: Eu nu sunt nazist

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că îl deranjează eticheta de „nazist” atribuită administrației sale.

„Îmi spun nazist tot timpul – eu nu sunt nazist”, a afirmat el într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS News, în noiembrie. „Sunt opusul. Sunt cineva care salvează această țară”.

Între timp, publicația The Intercept a semnalat că pe contul oficial de Instagram al DHS a apărut o postare de recrutare cu mesajul „Ne vom lua din nou casa înapoi”, însoțită de o melodie cu același titlu.

Piesa este populară în mediile neonaziste și conține versuri despre recucerirea „casei” prin „sânge sau sudoare”, teme asociate retoricii supremaționiștilor albi, potrivit sursei citate.

Domeniul nazis.us a fost înregistrat pe 13 ianuarie

Datele din baza WHOIS a GoDaddy arată că domeniul nazis.us a fost înregistrat pe 13 ianuarie de un utilizator cu o adresă poștală din Florida.

După ce și-a asumat public acțiunea, Davis a primit reacții împărțite în mediul online: unii l-au lăudat pentru curaj și principialitate, în timp ce alții l-au ironizat și au spus că vor face tot posibilul să îl învingă politic.

Vineri, Davis a publicat un mesaj pe platforma Threads, sugerând că răspunde astfel numeroaselor solicitări venite din partea presei.

„Nu ar trebui să fiu nevoit să fac asta. Dar am văzut lideri aleși care au tăcut în timp ce această țară este atrasă spre fascism”, a scris el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Alina Crișan are o relație specială cu mama și tatăl vitreg: „E tatăl ăla care a lipsit”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
Elle.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimbare majoră la început de an. Ce decizie importantă au luat cei doi: „Îmi este foarte greu...”
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Curtea de Conturi a anunțat suma cheltuită de stat pentru renovarea vilei din Aviatorilor despre care s-a scris că este pentru Iohannis
Știri România 16:06
Curtea de Conturi a anunțat suma cheltuită de stat pentru renovarea vilei din Aviatorilor despre care s-a scris că este pentru Iohannis
O tânără din Constanța oferă servicii de psihoterapie și citirea chipului pe internet. Colegiul Psihologilor: „Nu deține atestat de liberă practică”
Exclusiv
Știri România 16:00
O tânără din Constanța oferă servicii de psihoterapie și citirea chipului pe internet. Colegiul Psihologilor: „Nu deține atestat de liberă practică”
Parteneri
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Adevarul.ro
Unde fac românii plajă când acasă e ger: „În paradisul ăsta ieșim din mare doar cât să ne ghiftuim”
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadione. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Fanatik.ro
Cine este Agustina, arbitra care face ravagii pe stadione. Fanii, înnebuniți când o văd la meciuri
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu gemenii cuplului Amal și George Clooney. Cum au fost surprinși Ella și Alexander alături de părinți la vila lor de la Lacul Como. Foto
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Stiri Mondene 15:32
„Survivor România”, 18 ianuarie 2026. Un Războinic va fi eliminat din competiție, după ce Faimoșii au câștigat jocul pentru imunitate
Cine e noul iubit al Elenei Ionescu, mai mic cu 13 ani decât ea. Primele ei declarații: „O persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător”
Stiri Mondene 14:26
Cine e noul iubit al Elenei Ionescu, mai mic cu 13 ani decât ea. Primele ei declarații: „O persoană pe sufletul meu și cred că nu a apărut întâmplător”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
ObservatorNews.ro
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump