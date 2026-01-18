Cum și-a motivat gestul

Este vorba despre Mark Davis, care spune că va candida din partea Partidului Democrat pentru locul ocupat de Vern Buchanan la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Acesta și-a asumat public inițiativa într-o postare de vineri pe platforma X, în contextul în care sondajele indicau că majoritatea americanilor consideră uciderea lui Renee Nicole Good, o femeie din Minneapolis, de către un agent al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE), drept un semnal al problemelor legate de modul de operare al agenției.

„Sunt un nimeni. Un tată din Florida (conservatoare). Eu sunt cel care a cumpărat nazis.us, pentru că Partidul Republican al lui Trump a devenit complet fascist și nimeni dintre cei aflați la putere nu a reacționat. Așa că am făcut-o eu”, a scris Davis.

El a adăugat că dacă reprezentanții sistemului „nu vor lupta împotriva naziștilor, atunci o va face un simplu cetățean”.

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, a declarat pentru TMZ, care a relatat inițial despre cazul nazis.us, că agenția „a blocat cu succes redirecționarea” până joi dimineață.

Totuși, până vineri după-amiază, introducerea domeniului nazis.us într-un browser direcționa utilizatorii către dhs.gov.

Agențiile federale, comparate cu Gestapoul

Renee Nicole Good a fost ucisă într-unul dintre mai multe incidente violente în care ofițeri federali, inclusiv agenți ICE, au intrat în confruntări cu membri ai comunității în timpul protestelor din SUA față de politica dură a administrației Trump în domeniul imigrației.

Mulți critici ai acestor tactici au comparat agențiile federale cu Gestapoul, poliția secretă a Germaniei naziste.

După ce l-a susținut pe Trump în cursa prezidențială din 2024, realizatorul de podcast Joe Rogan a făcut, la rândul său, o comparație între ICE și Gestapo, în urma morții lui Good.

Donald Trump: Eu nu sunt nazist

Donald Trump a declarat în repetate rânduri că îl deranjează eticheta de „nazist” atribuită administrației sale.

„Îmi spun nazist tot timpul – eu nu sunt nazist”, a afirmat el într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes de la CBS News, în noiembrie. „Sunt opusul. Sunt cineva care salvează această țară”.

Între timp, publicația The Intercept a semnalat că pe contul oficial de Instagram al DHS a apărut o postare de recrutare cu mesajul „Ne vom lua din nou casa înapoi”, însoțită de o melodie cu același titlu.

Piesa este populară în mediile neonaziste și conține versuri despre recucerirea „casei” prin „sânge sau sudoare”, teme asociate retoricii supremaționiștilor albi, potrivit sursei citate.

Domeniul nazis.us a fost înregistrat pe 13 ianuarie

Datele din baza WHOIS a GoDaddy arată că domeniul nazis.us a fost înregistrat pe 13 ianuarie de un utilizator cu o adresă poștală din Florida.

După ce și-a asumat public acțiunea, Davis a primit reacții împărțite în mediul online: unii l-au lăudat pentru curaj și principialitate, în timp ce alții l-au ironizat și au spus că vor face tot posibilul să îl învingă politic.

Vineri, Davis a publicat un mesaj pe platforma Threads, sugerând că răspunde astfel numeroaselor solicitări venite din partea presei.

„Nu ar trebui să fiu nevoit să fac asta. Dar am văzut lideri aleși care au tăcut în timp ce această țară este atrasă spre fascism”, a scris el.

