Autorităţile lituaniene au refuzat să dezvăluie identitatea suspectului arestat pentru că spiona pentru GRU, însă două surse care au precizat pentru AFP sub rezerva anonimatului că este vorba de Eduardas Manovas. În vârstă de 82 de ani, Eduardas Manovas este membru al partidului conservator Uniunea Patriotică – Creștin-Democrații Lituanieni.

Deportat în Rusia pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), împreună cu părinții săi, Manovas s-a întors în Lituania în 1997, la câţiva ani după redobândirea independenţei pe fondul destrămării Uniunii Sovietice, şi s-a stabilit în orașul Siauliai, în nordul ţării baltice.

„El are dublă cetăţenie – lituaniană şi rusă – şi face parte din Uniunea exilaţilor şi deţinuţilor politici lituanieni”, a declarat pentru presă Arturas Urbelis, de la biroul Procurorului General.

Potrivit lui Urbelis, bărbatul este suspectat că transmis către GRU, începând din 2018, date despre partidele politice şi capacităţile de apărare ale Lituaniei, precum şi despre persoanele deportate în Rusia în timpul ocupaţiei sovietice.

In Lithuania, a member of a conservative party is suspected of spying for Russia



The Lithuanian prosecutor's office has completed a pre-trial investigation against a member of the conservative party “The Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats” suspected of spying for… pic.twitter.com/q6CrmFSXc5