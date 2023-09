Polițistul a fost oprit la control pe drumul național 15D luni după-amiază. Conducea o motocicletă, înmatriculată provizoriu în municipiul București.



„În urma testării cu aparatul drug-test, a fost înregistrat rezultat pozitiv la două substanțe psihoactive”, au transmis oficialii IPJ Vaslui, fără a indica la ce substanțe a ieșit testul pozitiv.



Polițistul, originar din municipiul Pitești, județul Argeș, a fost condus la Serviciul Județean de Medicină Legală, în vederea recoltării de probe biologice.

Pe numele său a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui. Pe lângă ancheta penală, la nivelul IPJ Vaslui a fost declanșată procedura prealabilă de cercetare disciplinară.