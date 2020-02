De Cristian Otopeanu,

Clienții centrului comercial au alertat paza pentru că bărbatul făcea zgomote. Când au venit oamenii legii, au avut surpriza să constate că respectivul era polițist.

„In data 12.02.2020 ora 16:00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată de către dispecerul de pază a complexului Iulius Mall despre faptul că în jurul orei 16:00 a fost depistată o persoana de sex masculin, care practica „onanismul” într-o cabina de probă din magazinul Bershka, din incinta complexului Iulius Mall din mun. Cluj-Napoca. Urmare a legitimării persoanei în cauză , acesta și-a declinat calitatea de „polițist”, avand gradul de subcomisar de politie, în cadrul „SCCO Satu Mare” a fost mesajul transmis de reprezentanții centrului comercial.

„La data de 12 februarie a.c., am fost sesizati cu privire la faptul că un bărbat, care se afla intr-un magazin dintr-un complex comercial din Cluj-Napoca, ar fi avut un comportament indecent in cabina de probă. Acesta ar fi fost observat de catre persoane care se aflau in zonă si care au anuntat agentul de securitate al magazinului. Acesta din urma a intrat in cabina si nu ar fi observat ceva in neregula, insa a alertat organele de politie pentru investigatii si stabilirea veridicitatii celor sesizate.

O patrula din cadrul Sectiei 3 Politie a mers la fata locului, l-a preluat pe barbat si au intocmit un proces-verbal cu aspectele sesizate. Documentul a fost inaintat Parchetului de Curtea de Apel Cluj pentru continuarea verificărilor, intrucat barbatul are calitatea de politist” a fost comunicatul transmis de autorități, potrivit stiridecluj.ro.

