Femeia, surprinsă sub dărâmături

Marți seara, turla bisericii reformate din localitate, aflată în șantier de restaurare, s-a prăbușit peste partea carosabilă. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, incidentul a fost sesizat în jurul orei 18.30, biserica fiind situată în vecinătatea sediului Poliției Orașului Cehu Silvaniei.

„În urma evenimentului a rezultat rănirea unei femei, agent de poliție în cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei, care a fost surprinsă de prăbușire în timp ce se deplasa către sediul poliției. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind conștientă”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.

Totodată, mai multe mașini parcate în apropierea lăcașului de cult au fost distruse. Salvatorii sunt la fața locului și caută eventuale victime.

Salvatorii caută eventuale victime

La locul incidentului au fost mobilizați pompierii din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi din cadrul Detaşamentului Zalău cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, un autocamion de intervenție echipat cu un container multirisc cu echipamente de căutare salvare, dar și un echipaj canin specializat în căutarea victimelor sub darâmături.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, începând cu anul 2025, în proces de restaurare. Investiția, în valoare de 10.000.000 de lei, este finanțată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice. Proiectul viza execuția lucrărilor de restaurare, conservare și punere în valoare a monumentului.

