Înainte de intervenția la protestele de joi, 1 Mai, ofițerii au primit alimente stricate. Feliile de Gouda, ambalate în porții de 100 de grame, ar fi trebuit să fie bune până la 14 iulie, dar mucegaiul era deja prezent. Nu se știe dacă brânza a fost consumată.

Poliția din Berlin a confirmat incidentul pe platforma X și a cerut verificarea serviciilor de catering. Frank Teichert, purtătorul de cuvânt al sindicatului polițiștilor DPolG, a declarat: „Trist! Aprecierea arată diferit. Berlinul trebuie să asigure o bună organizare a cateringului pentru forțele sale. Pentru ei ar trebui să merite”.

Data expirării era 14 iulie

Conform cotidianului german Tagesspiegel, doar două pachete de brânză Gouda au prezentat această problemă din cele 6.300 care au fost oferite. Data expirării era 14 iulie 2025.

Sindicatul polițiștilor (GdP) a comentat situația. Purtătorul de cuvânt, Benjamin Jendro, a spus: „Cateringul la astfel de incidente majore este întotdeauna o problemă sensibilă, dar s-a îmbunătățit constant sub presiunea noastră în ultimii ani. Faptul că pungile cu mâncare ale câtorva dintre colegii noștri conțineau brânză mucegăită este foarte supărător, dar din păcate dificil de prevenit”.

Totuși, el a ținut să mulțumească furnizorilor „care fac o treabă excelentă”.

Problemele nu sunt noi. La trecerea în Anul Nou, 2023/2024, sute de polițiști au găsit chifle mucegăite în pungile lor. Aproximativ 820 din 3.500 de pungi au fost aruncate. Doi ofițeri s-au plâns de probleme gastrointestinale și de dureri de cap.

