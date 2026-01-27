Cauza tragediei de la Lugojel

Polițiștii din județul Timiș au precizat că, potrivit primelor cercetări, accidentul a fost provocat de șoferul unui microbuz care circula pe direcția Caransebeș-Lugoj. Acesta ar fi intrat într-o depășire riscantă, iar încercarea sa de a reveni pe banda inițială a dus la acroșarea unei cisterne. Ulterior, microbuzul s-a ciocnit frontal cu un TIR care venea din sens opus.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroșat o cisternă și ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulație”, au transmis polițiștii.

Impactul devastator a dus la decesul șoferului microbuzului și al celor cinci pasageri pe loc. Alte trei persoane, aflate tot în microbuz, au suferit răni și au fost transportate la spital.

Șase oameni au murit pe loc în accidentul de la Lugojel, în Timiș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș a intervenit prompt la locul accidentului.

„În jurul orei 13.05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital”, se arată în comunicatul ISU Timiș.

Misiunea este încă în desfășurare, fiind necesare cercetări amănunțite pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei. În total, numărul victimelor implicate este în curs de verificare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Traficul rutier este complet blocat pe DN 6 între Lugoj și Caransebeș

Accidentul a avut un impact semnificativ asupra circulației. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că traficul rutier pe DN 6, între Lugoj și Caransebeș, este complet blocat în zona localității Gavojdia.

„Traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, în zona localității Gavojdia, județul Timiș, din cauza unui accident în care au fost implicate patru autovehicule”, se arată în comunicatul Centrului Infotrafic.

Pentru moment, circulația este deviată pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeș – DN 58 – DN 58A – Lugoj, în timp ce echipele de intervenție continuă procedurile de salvare și cercetare. Informațiile sunt actualizate de autorități pe măsură ce situația evoluează.

Autoritățile îndeamnă șoferii să evite zona și să respecte indicațiile poliției pentru siguranță.

Un martor a descris scenele șocante ale accidentului din Lugojel

Un martor, care a evitat impactul în ultima clipă, a relatat pentru Libertatea detaliile accidentului. Potrivit acestuia, șoferul implicat a circulat haotic, făcând manevre de tip „S” pentru a verifica posibilitatea de depășire. În timp ce depășea o cisternă, un TIR roșu venea din sens opus.

„Se vedea clar că n-avea nicio șansă, era extrem de periculos. A intrat în depășire, a realizat că vine TIR-ul din față și a încercat să se redreseze, dar a ricoșat direct în el”, a descris martorul.

Potrivit acestuia, impactul violent a aruncat mai mulți pasageri din mașină pe câmpul de la marginea drumului.

„Am văzut un singur om care a ieșit pe picioarele lui din mașină. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp… erau într-o stare foarte rea”, a adăugat martorul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE