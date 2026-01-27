Șase oameni au murit pe loc în accidentul de la Lugojel, în Timiș

„În jurul orei 13.05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism.

Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor două persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș.

Trafic blocat complet pe DN 6, între Lugoj și Caransebeș, după accidentul de la Lugojel

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeş, în zona localităţii Gavojdia, judeţul Timiş, din cauza unui accident în care au fost implicate patru autovehicule”, anunţă Centrul Infotrafic.

Instituţia precizează că este în desfăşurare intervenţia medicală şi cercetarea la locul producerii accidentului. Circulaţia se desfăşoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeş – DN 58 – DN 58A – Lugoj.

Cauza accidentului cu șase morți de la Lugojel

Poliţiştii din Timiş au stabilit și cauza inițială a accidentului. Agenții au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.

În urma impactului, au rezultat șase persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz.

Martor la accidentul cu șase morți de la Lugojel: „N-avea nicio șansă”

Un martor ocular, care a reușit să evite impactul în ultima secundă, a descris pentru Libertatea momentele de groază. Potrivit acestuia, tragedia a fost provocată de șoferul microbuzului, care a forțat o depășire imposibilă.

„Se vedea clar că n-avea nicio șansă, era extrem de periculos. A intrat în depășire, a realizat că vine TIR-ul din față și a încercat să se redreseze, dar a ricoșat direct în el. Am văzut un singur om care a ieșit pe picioarele lui din mașină. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp… erau într-o stare foarte rea”, a declarat martorul.

Microbuzul din accidentul de la Lugojel venea din Grecia și mergea în Franța

Microbuzul implicat în accidentul de la Lugojel, în Timiș, transporta cetăţeni greci şi se deplasa din Grecia spre Franţa.

În microbuz se aflau 10 oameni, deşi acesta avea o capacitate de 8+1 locuri.

Patru persoane, rănite în accident, au fost transportate la spital de salvatorii SMURD.

