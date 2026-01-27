Impact fatal între un TIR, o cisternă, un microbuz și un autoturism

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 13:05, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență, inclusiv autospeciale de descarcerare, stingere, primă intervenție, două ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transportul victimelor multiple.

Primele informații indică faptul că șase persoane au fost găsite decedate la locul accidentului, iar alte două au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Autoritățile continuă evaluarea situației, numărul total al victimelor urmând să fie stabilit.

Polițiștii din Timiș au transmis că, din primele cercetări, reiese că șoferul microbuzului circula din direcția Caransebeș către Lugoj și ar fi intrat într-o depășire în momentul producerii accidentului.

Un martor povesteste cum s-a produs accidentul

Un martor ocular, care a reușit să evite impactul în ultima secundă, descrie momentele de groază. Potrivit acestuia, tragedia a fost provocată de un șofer care a forțat o depășire imposibilă.

Martorul povestește că șoferul vinovat a circulat haotic, făcând manevre de tip „S” pentru a vedea dacă poate depăși coloana din fața sa. În momentul în care s-a angajat în depășirea unei cisterne, din sens opus venea un TIR roșu. Realizând că nu mai are timp să finalizeze manevra, șoferul a încercat să revină pe banda sa, izbindu-se de vehiculul pe care încercat să-l depășească, fiind apoi proiectat direct în mastodontul care venea din față.

„Se vedea clar că n-avea nicio șansă, era extrem de periculos. A intrat în depășire, a realizat că vine TIR-ul din față și a încercat să se redreseze, dar a ricoșat direct în el. Am văzut un singur om care a ieșit pe picioarele lui din mașină. Restul victimelor erau pe drum și pe câmp… erau într-o stare foarte rea.”,a declarat martorul reporterului Libertatea de la fața locului.

Impactul a fost atât de violent încât mai mulți pasageri au fost aruncați din mașină pe câmpul de la marginea drumului.

