Polițiștii au demontat o parte din baricade metalice și din lemn instalate de studenții propalestinieni, însă s-au confruntat cu rezistență din partea protestatarilor. Potrivit CNN, zeci de protestatari au fost arestați de ofițeri la fața locului.

Cei reținuți au fost urcați de ofițeri în autobuzele care au fost amplasate în apropierea campusului universitar.

Acţiunea poliţiei la UCLA marchează cea mai recentă confruntare pe fondul tensiunilor în creştere în campusurile universitare din SUA, unde protestele împotriva războiului Israelului în Gaza au dus la ciocniri între studenţi şi forţele de ordine.

În videoclipurile publicate pe rețelele sociale se puteau vedea poliţişti îmbrăcaţi în echipament antirevoltă, cu căşti şi măşti de gaz, şi pregătindu-şi bastoanele atunci când au intrat în tabăra protestatarilor.

UCLA BREAKING 🚨 : CHP RIOT POLICE HAVE BROKEN THROUGH, POLICE HAVE BREACHED THE ENCAMPMENT. PEOPLE BEING DETAINED.