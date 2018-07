„Lupta cu infractorii reprezintă o provocare zi de zi şi am considerat că pregătirea în Ju-Jitsu, un sport de apărare, autoapărare, dar şi de contraatac pe ofensiva agresorului, este deosebit de necesară unui poliţist care lucrează în structurile operative. Am luat această decizie ca antrenamentele să se desfăşoare cu maestrul emerit Doru Galan, pentru că acesta are cunoştinţe pedagogice şi, astfel, procedeele de luptă şi apărare sunt mai uşor de asimilat de către poliţiştii din grupul ţintă, iar dumnealui a răspuns invitaţiei noastre, din pasiune şi din dorinţa de diseminare”, a precizat şeful Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu, Cătălin Ţone, pentru Agerpres.