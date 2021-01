Adama, în vârstă de 36 de ani, deținea o viză pe Serbia, dar spera să ajungă în Franța pe cale terestră. După mai multe încercări eșuate de a trece granița cu Ungaria sau cu România, pe 13 ianuarie și-a încercat din nou norocul alături de două persoane întâlnite într-o tabără de migranți din Serbia.

Loviți cu bastoanele în cap

Adama a povestit că a reușit la miezul nopții să treacă granita românească alături de cei doi prieteni ai săi și s-au ascuns într-o pădure alăturată pentru ca poliția să nu-i verifice, dar au fost văzuți și căutați în pădure.

Când au ajuns la noi, au început să ne lovească cu bastoanele în cap. Loveau foarte tare, mă durea capul. Adama pentru InfoMigrants:

Polițiștii au așteptat ulterior să sosească superiorul lor. Apoi, la ordinele acestuia, Adama și ceilați doi migranți au fost puși în genunchi și loviți din nou cu bastoanele.

A implorat iertarea în genunchi

Adama a mai povestit că autoritățile le-au sustras toți banii și le-au ordonat să se dezbrace aproape complet, într-o seară când drumul era acoperit de zăpadă. După aceea, polițiștii au aprins focul și pus acolo toate hainele lor, inclusiv actele și telefoanele.

M-am așezat în genunchi, plângând. Mi-am cerut scuze și am implorat să fiu iertat. Îmi era atât de frig… În cele din urmă mi-au dat înapoi geaca, dar o parte din ea era deja arsă. Adama:

Migranții au fost bătuți din nou cu bastoanele, pe urmă au fost trimiși să treacă înapoi granița spre Serbia. Înainte de plecare, șeful poliției i-a amenințat pe cei trei că, dacă vor mai intra vreodată în România, îi va ucide.

”Sunt încă traumatizat de această poveste, mă gândesc adesea la ce s-a întâmplat. Am avut dureri câteva zile. Acum știu că, atunci când intri în România, ești un om mort.

Nu mai am nimic: nu mai am haine, nu mai am bani, tot mi-au luat. Nu voi uita niciodată fețele acestor polițiști, în special figura șefului. Cum poate un om să facă atât de mult rău unei alte ființe umane, fără niciun motiv? Ar fi putut să ne întoarcă din drum fără să ne maltrateze”, a mai mărturisit Adama.

