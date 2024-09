Polițiști din Irlanda, România și Spania au primit, pe 19 septembrie, premiul Europol „Criminal Analyst of the Year” pentru activitatea lor în domeniul analizei operaționale și strategice, anunță Europol. Ceremonia de decernare a distincției din acest an a avut loc la sediul Europol, în cadrul celei de-a cincea Conferințe europene de analiză criminală (EUCrimACon).