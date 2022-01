Polițistul, care a fost angajat din sursă externă, a intrat cu viteză în cele două fetițe care traversau strada regulamentar. Una dintre ele, Raisa, a murit la scurt timp după impact, iar mașina de Poliție s-a oprit la zeci de metri buni de locul accidentului.

Polițistul a sunat la 112 după ce a coborât de la volan și a stat de vorbă cu patru dispeceri. Iată dialogul:

Dispecer 1 (voce de femeie): Ce urgență aveți?

Polițist: Sunt agent de poliție P.C. Am lovit pe cineva mortal, cred.

Dispecer 1: Pieton?

Polițist: Da, da.

Dispecer 1: P.C.? Unde vă aflați?

Polițist: Laminorului.

Dispecer 1: Stradă?

Polițist: Laminorului. Laminorului.

Dispecer 1: Așa se numește strada?

Polițist: Da, Laminorului. Laminorului, numărul 51.

Dispecer 1: Laminorului 31, ca și punct de reper…

Polițist: 51, 51, 51. Laminorului 51.

Dispecer 1: O clipă. Trebuie să înregistrez convorbire cu…

Agentul e transferat către un alt dispecer, urmează un nou dialog.

Polițist: Agent de poliție P. Am lovit pe cineva mortal pe trecerea de pietoni.

Dispecer 2 (voce de bărbat): Dumneavoastră?

Polițist: Da, da, da, da da.

Dispecer 2: Respiră? E conștient? E prins sub mașină?

Polițist: Nu, nu, nu. Nu, nu.

Dispecer 2: Laminorului 51?

Polițist: Da.

Dispecer 2: Vin echipajele. Vorbesc eu cu colegii.

Agentul e transferat apoi la un alt dispecer.

Polițist: Bună ziua. Agent de poliție Popescu, am lovit pe cineva mortal pe trecerea de pietoni.

Dispecer 3 (voce de bărbat): Am înțeles. Erai în timpul serviciului?

Polițist: Da, da, da.

Dispecer 3: Cu echipaj de poliție?

Polițist: Da, da, da.

Dispecer 3: Am înțeles… Ce vreau să te întreb…

În înregistrare e auzit apoi polițistul care se adresează cuiva de lângă el: Puneți mașina aici, puneți mașina aici. Apoi continuă dialogul cu dispecerul.

Dispecer 3: Erai în misiune?

Polițist: Da, da, da.

Dispecer 3: Am înțeles. Poți să-mi dai numărul de înmatriculare al echipajului?

Polițist: MAI… (dispecerul repetă și el numărul)

Dispecer 3: La ce secție?

Polițist: Cinci.

Dispecer 3: Am înțeles. Bine. Să nu urci în echipaj. Venim noi acolo.

Polițist: Da, da, da.

Agentul sună din nou la 112 după câteva minute și discută cu cel de-al patrulea dispecer, tot un bărbat.

Dispecer 4: 112, ce urgență aveți?

Polițist: Laminorului. Am mai sunat odată, văr rog urgentați ambulanța, vă rog, pe Laminorului 51.

Dispecer 4: Sigur, ați sunat acum 4 minute, SMURD-ul e pe drum.

Polițist: Vă rog, vă rog mult de tot.

Dispecer 4: O clipă.

E momentul în care se aud mai multe voci din jurul agentului care-i cer să încerce să salveze fetița. Polițistul țipă în telefon, de trei ori: Nu am voie să o mut de aici.

Urmează apoi un alt apel la 112, i se spune că ambulanțele sunt pe drum, iar polițistul pare disperat. El cere ajutorul celui de-al șaselea dispecer cu care vorbește, tot un bărbat

Polițist: Ce să-i fac, ce să-i fac? E plină de sânge, a pierdut foarte mult sânge. Dar se mișcă. Ce să-i fac? Spuneți-mi ce să-i fac!

Dispecer 6: Să rămână jos acolo, să nu se miște, să nu stea pe spate, eventual pe stânga…

Polițistul: Pe stânga? Pe partea stângă?

Dispecer 6: Dar s-o miște cât mai puțin, da!?

Polițist: Trimiteți pe cineva, vă rog!

Dispecer 6: Am trimis două echipaje.

Polițist: Vă rog, vă rog!

Dispecer 6: Bine, așteptați acolo, la revedere.

Polițistul, care are 30 de ani, e cercetat sub control judiciar pentru ucidere din culpă. Potrivit procurorului, el nu era în misiune în momentul producerii accidentului și circula cu viteză, cu semnalele luminoase aprinse, dar nu și cu cele sonore.

Polițistul nu a acordat „prioritate victimei și a accidentat-o, provocându-i leziuni traumatice ce au cauzat decesul imediat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Sectorului 1, Călin Radu, într-o declarație de presă. „Facem precizarea că victima minoră în vârstă de 13 ani era angajată în traversarea carosabilului pe trecerea de pietoni”, a adăugat acesta.

