A fost ridicat nivelul maxim de alertă

„Din cauza intensului atac aerian al Federației Ruse asupra teritoriului Ucrainei, aeronavele poloneze și aliate au început să opereze în spațiul aerian polonez în această dimineață”, a transmis Statul Major al Poloniei pe platforma X.

Potrivit comunicatului, avioanele de luptă au fost trimise în perechi, iar sistemele de apărare antiaeriană și radar au fost ridicate la cel mai înalt nivel de alertă. Autoritățile poloneze au precizat că aceste măsuri sunt „preventive”, dar vin pe fondul unui pericol real.

„O noapte foarte dificilă” în Ucraina

Regiunea ucraineană Rivne, aflată foarte aproape de granița cu Polonia, a fost una dintre cele mai afectate zone. Primarul orașului, Oleksandr Tretiak, a declarat pe Telegram că „zeci” de drone și rachete rusești au lovit zona.

Guvernatorul regiunii, Oleksandr Koval, a descris atacul ca fiind unul „masiv” și a spus că cel puțin un civil a fost rănit. „A fost o noapte foarte dificilă pentru Rivne”, a adăugat el.

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost și ea vizată de un atac care a provocat pagube unei clădiri. Informația a fost confirmată de șeful administrației orașului, Timur Tkacenko.

În replică, Ministerul rus al Apărării a anunțat că a interceptat 49 de drone ucrainene, nu doar în regiunile de graniță, ci și în interiorul teritoriului rus. Unele au fost doborâte chiar la 600 de kilometri de Moscova, în regiunea Ciuvașia.

Pericolul escaladării crește, NATO stă cu ochii pe cer

De fiecare dată când vestul Ucrainei este bombardat, Polonia, membră NATO, intră în alertă. Zborul avioanelor de luptă în apropierea graniței e o măsură de siguranță, dar și un semnal că orice incident ar putea escalada rapid.

Acest nou val de atacuri ridică temeri tot mai mari în Europa de Est. Chiar dacă Polonia nu a fost direct lovită, apropierea față de zonele vizate de Rusia o face vulnerabilă. potrivit unui nou raport citat de The Telegraph și The U.S. Sun, Rusia pregătește o ofensivă majoră pe trei fronturi în Ucraina, în încercarea de a câștiga războiul.

