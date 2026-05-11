Platforma reprezintă un instrument complementar de protecție civilă, menit să sprijine cetățenii în gestionarea situațiilor de urgență prin integrarea datelor satelitare cu protocoalele de siguranță personală.

Un ecosistem digital pentru situații critice

FireGuard 112+ nu funcționează ca un înlocuitor pentru serviciile oficiale de urgență, ci ca un strat informațional suplimentar. Aplicația reunește într-o interfață unificată hărți cu focare active, indicatori de risc de incendiu și date meteorologice în timp real.

FireGuard 112+ este o aplicație care ajută oamenii să se ferească de incendii. Foto: FireGuard 112+

O componentă esențială a sistemului este utilizarea datelor satelitare, un demers care a atras atenția echipei NASA FIRMS.

Interesul cercetătorilor vizează modul practic în care informațiile din satelit pot fi transpuse în teren pentru a îmbunătăți vigilența publică.

Totodată, aplicația a primit autorizația Apple Critical Alerts, o certificare acordată exclusiv soluțiilor de siguranță publică, ce permite transmiterea alertelor sonore chiar și atunci când dispozitivele sunt setate pe modul silențios sau „Nu deranjați”, la fel ca sistemul RO-Alert.

Profilul de urgență: Dincolo de coordonatele GPS

Sistemul introduce conceptul de Profil de Urgență 112+ / 911+, plecând de la premisa că, într-o situație critică, simpla localizare nu este suficientă pentru salvatori. Utilizatorii își pot salva în mod voluntar date vitale, precum:

Grupa sanguină și afecțiunile medicale;

Alergiile și medicația curentă;

Nevoile speciale și contactele de urgență.

Aceste informații pot fi transmise automat într-un mesaj SOS, oferind echipajelor de intervenție o imagine clinică clară înainte de a ajunge la fața locului. Controlul asupra datelor partajate rămâne în permanență la utilizator, platforma fiind concepută să respecte standardele europene de confidențialitate.

Lansarea în limba română

Deși inițiativa provine din Grecia, unde a fost deja prezentată pe larg, FireGuard 112+ a fost proiectat ca o soluție globală. Aplicația este acum disponibilă și în limba română, adaptându-se nevoilor locale și facilitând accesul cetățenilor români la recomandări de prevenție și alerte în timp real.

Viziunea dezvoltatorului, bazată pe experiența operativă din teren și expertiza în geoinformatică, urmărește transformarea tehnologiei într-o punte de legătură între cetățeni și serviciile de protecție civilă.

Christos Zaikis mai spune că FireGuard 112+ își propune să livreze informația corectă la momentul oportun, crescând șansele de pregătire în fața dezastrelor naturale.

