Misiunea inedită a pompierilor bistrițeni a fost filmată, iar imaginile au fost văzute de mii de oameni pe Facebook.

Pompierii au respectat „regulile” și au dat provocarea mai departe către Jandarmeria Română și Flick Domnul Rimă.

Provocarea „Bottle Cap Challenge” a început pe 25 iunie, după ce Farabi Davletchin, un luptător și instructor de Taekwondo, a publicat pe rețelele de socializare o filmare cu o lovitură spectaculoasă, notează BBC.

Lovitura nu pare a fi una ușoară. Cei care dau curs provocării trebuie să se filmeze cu încetinitorul (slow motion) în timp ce desfac într-un mod cât mai original sticla dintr-o singură lovitură.

Actorul Jason Statham a dat și el curs acestei provocări inedite.

Zeci de celebrități din lumea întreagă, precum Zlatan Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic sau Ellie Goulding, s-au alăturat „Bottle Cap Challenge”.

