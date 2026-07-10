Pontul care i-a adus 50.000 de euro

Competiția dintre investitorii imobiliari și agențiile de profil pentru achiziționarea apartamentelor în cele maii căutate cartiere din Madrid, a ajuns să transforme portarii de imobile în adevărate surse de informații. Potrivit El País, investitorii încearcă să afle cât mai devreme posibil când un apartament urmează să fie scos la vânzare și sunt dispuși să plătească sume uriașe celor care le oferă aceste ponturi.

Luis Ariza, portar în vârstă de 49 de ani, a declarat pentru publicația spaniolă că a fost plătit cu 50.000 de euro pentru a anunța un investitor străin că proprietara unui apartament din clădirea în care lucra murise.

În cartierul Salamanca, una dintre cele mai exclusiviste zone ale capitalei spaniole, apartamentele se vând adesea pentru câteva milioane de euro, astfel că informația despre o locuință care urmează să intre pe piață poate avea o valoare foarte mare.

Portarii sunt printre primii care află despre astfel de situații, deoarece sunt în contact permanent cu locatarii și cunosc schimbările din clădire, fie că este vorba despre un deces, un divorț sau o mutare.

Agenții imobiliari vizitează portarii zilnic

În unele imobile, vizitele agenților imobiliari au devenit o obișnuință. Ángel, portar de 17 ani, spune că zilnic trec pe la el șase sau șapte agenți, care încearcă să stabilească o relație și îi lasă cărțile de vizită.

„Cel puțin șase sau șapte agenți trec pe aici în fiecare zi”, spune bărbatul.

La început, recompensele pentru informații constau în coșuri cu produse sau sticle de vin. Însă, pe fondul exploziei pieței imobiliare din Madrid și al interesului tot mai mare al investitorilor străini, recompensele au crescut considerabil. Unii portari negociază acum direct un comision din valoarea tranzacției.

Gabriel Moreno, portar de zece ani, spune că în trecut primea câteva sute de euro dacă o vânzare se realiza datorită informațiilor oferite de el.

În prezent, el cere un comision de până la 5% din prețul locuinței.

Moreno afirmă că a încasat recent aproape 50.000 de euro după ce a informat un investitor că un apartament de 140 de metri pătrați din clădire urma să fie disponibil. Locuința a fost cumpărată cu un milion de euro de un investitor venezuelean, renovată complet și scoasă din nou la vânzare câteva luni mai târziu pentru două milioane de euro.

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