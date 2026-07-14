Se verifică semnele de circulație pe Autostrada A7

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă instituirea unor restricţii temporare de trafic pe Autostrada Moldovei A7, începând de marţi, 14 iulie, pentru verificarea semnelor de circulaţie.

Sectoarele afectate sunt banda de urgenţă şi banda 2 a autostrăzii pe sensurile Bucureşti – Focşani şi Focşani – Bucureşti, între km 49+370 şi km 61+050.



„Restricţiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea verificării semnelor de circulaţie şi confirmarea corespunzătoare a acestora”, precizează sursa citată.



CNAIR le recomandă şoferilor să circule cu prudenţă şi să respecte semnalizarea temporară şi indicaţiile personalului din teren.

De asemenea, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Buzău a anunţat luni, 13 iulie, că au fost instituite restricţii de circulaţie pe Autostrada Moldovei (A7), pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie a parapetelui. Restricțiile sunt valabile pentru sensurile de mers Bucureşti – Focşani şi Focşani – Bucureşti între km 53+120 şi km 62+400.

Restricțiile pe Valea Oltului, prelungite până la finalul lunii iulie

Restricțiile de circulație instituite pe DN 7, în zona Valea Oltului, au fost prelungite până la 31 iulie 2026 pentru lucrări executate pe versanții adiacenți drumului. Măsura a fost valabilă, inițial, în perioada 16 martie – 15 iunie, când traficul rutier pe DN 7, în județul Vâlcea, a fost închis pentru camioane, în anumite intervale orare, și restricționat pentru mașinile sub 7,5 tone. Ulterior, s-a decis prelungirea măsurii până pe 15 iulie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au influențat ritmul lucrărilor.

Marți, restricțiile au fost, din nou, prelungite, de această dată până la sfâșitul lunii iulie.

„În baza avizului emis de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră, perioada de aplicare a restricțiilor de circulație instituite pe DN 7, pentru executarea lucrărilor de protecție a versanților (rânguire, îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție), se prelungește în intervalul 16 iulie – 31 iulie 2026”, a transmis, marți, DRDP Craiova.

Restricțiile se aplică pe sectoarele de drum cuprinse între: km 198+200 – km 207+000; km 216+000 – km 219+000; km 224+000 – km 227+300; km 228+000 – km 233+200.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8.00 – 17.30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat.

„Participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului aflat în teren și să își planifice deplasările ținând cont de restricțiile instituite”, potrivit sursei citate.

Restricții pe Podul Giurgiu-Ruse: timp de două zile, câte 5 ore pe zi

Restricții de circulație au fost instituite, între 15-16 iulie, și pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, timp de cinci ore pe zi.

„Miercuri, 15.07.2026 și joi, 16.07.2026, în intervalul orar 06:00-11:00, se vor institui restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, în vederea executării lucrărilor de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală”, precizează, marți, DRDP București.

Potrivit sursei citate, traficul va fi dirijat din ambele părți, pentru desfășurarea alternativă a traficului.

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