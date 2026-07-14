Tom Cruise este de nerecunoscut în cel mai nou rol din carieră. Actorul, transformare spectaculoasă în filmul „Digger”

În vârstă de 64 de ani, Tom Cruise a trecut printr-o transformare radicală care va lăsa fanii cu gura căscată. Cu multe prostetice și machiaj, păr cărunțit, un accent texan și o personalitate excentrică, actorul devine din cavalerul cuceritor un bătrân gârbovit, dar lipsit de scrupule.

„Digger” este filmul original filmat în VistaVision al regizorului premiat cu Oscar Alejandro G. Iñárritu, realizat de Warner Bros. Pictures și Legendary Pictures și distribuit în cinematografele românești de Vertical Entertainment.

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Digger Rockwell (Cruise), cel mai puternic om din lume, pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Din distribuţie mai fac parte actorii Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons.

Iñárritu a regizat după un scenariu scris de Iñárritu, Sabina Berman și câștigătorii premiului Oscar Alexander Dinelaris și Nicolás Giacobone, bazat pe o poveste de Iñárritu și Berman. Filmul este produs de Iñárritu, nominalizata la Oscar Mary Parent, Cruise și Michael Sharp, iar producători executivi sunt Joshua Grode, Berman, Dinelaris, Giacobone, Jez Butterworth și Emmanuel Lubezki.

Alături de Iñárritu în spatele camerei se află vechii colaboratori: directorul de imagine premiat cu Oscar Emmanuel Lubezki; editorii Conor ONeill și câștigătorul premiului Oscar Stephen Mirrone; creatoarea de costume nominalizată la Oscar Jacqueline West; designerul de machiaj și coafură premiat cu Oscar Alessandro Bertolazzi; și directoarea de casting nominalizată la Oscar Francine Maisler; împreună cu scenograful premiat cu Oscar Dennis Gassner, scenograful Richard Johnson, designerul de machiaj protetic premiat cu Oscar Kazu Hiro și compozitorul Cosmo Sheldrake.

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