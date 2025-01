Proiecte mari

Portul Constanța joacă, în prezent, un rol cheie în transporturile de la Marea Neagră, însă și în Portul Galați se află în curs de derulare mai multe proiecte care îi vor crește capacitatea de operare și diversificarea mărfurilor tranzitate.

„APDM Galați are în derulare mai multe proiecte mari, cel mai important fiind proiectul terminalului multimodal, ce va fi finalizat în primul semestru al anului 2025. Dar la fel de importante sunt și proiectele de modernizare a celor 16 dane din Portul Mineralier, proiectul terminalului Ro-Ro din Port Bazinul Nou, precum și platformele de depozitare mărfuri. Toate aceste modernizări vor asigura o creștere a capacității de operare de până la 20 milioane de tone/an”, a transmis directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați, Marcela Daniela Costea.

Cordidoare de solidaritate

„Coridoarele de solidaritate” au jucat un rol important în inițierea și menținerea unor noi lanțuri logistice, după declanșarea războiului în Ucraina.

Unul dintre principalele instrumente instituționale de colaborare a fost cel stabilit, în 2023, la Galați, format din reprezentanți din domeniul transporturilor din România, Republica Moldova, Ucraina, SUA și Comisia Europeană.

Ultima reuniune, a 11-a în așa-numitul format Quint, de la Chișinău, a avut pe agendă, de asemenea, măsurile luate în contextul conflictului din Ucraina.

„Am prezentat măsurile pe care le-am luat încă de la începutul conflictului din Ucraina, printre care se numără creșterea capacității operaționale a Portului Constanța, Portului Galați și a Canalului Sulina. Am operaționalizat inclusiv infrastructura feroviară și rutieră din principalele porturi. În plus, am îmbunătățit capacitatea feroviară și rutieră de pe toată frontiera cu Ucraina și cu Republica Moldova.”, a transmis Sorin Grindeanu.

